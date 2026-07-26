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Украина. Первая лига26 июля 2026, 10:17 | Обновлено 26 июля 2026, 10:19
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Колос-2 – Прикарпатье, Пробой – Ингулец, Куликов – Металлист. Смотреть LIVE
Смотрите 26 июля видеотрансляцию матчей 1-го тура Первой лиги
26 июля 2026, 10:17 | Обновлено 26 июля 2026, 10:19
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26 июля проходят матчи 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2026/27.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 1-й тур. 26 июля 2026
- 12:00. Колос-2 Ковалевка – Прикарпатье Ивано-Франковск
- 14:00. Пробой Городенка – Ингулец Петрово
- 16:00. Куликов-Белка – Металлист Харьков
12:00. Колос-2 Ковалевка – Прикарпатье Ивано-Франковск
14:00. Пробой Городенка – Ингулец Петрово
16:00. Куликов-Белка – Металлист Харьков
Турнирная таблица
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