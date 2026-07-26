Колос-2 – Прикарпатье, Пробой – Ингулец, Куликов – Металлист. Смотреть LIVE

26 июля проходят матчи 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2026/27.

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Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 1-й тур. 26 июля 2026

12:00. Колос-2 Ковалевка – Прикарпатье Ивано-Франковск

14:00. Пробой Городенка – Ингулец Петрово

16:00. Куликов-Белка – Металлист Харьков

12:00. Колос-2 Ковалевка – Прикарпатье Ивано-Франковск

14:00. Пробой Городенка – Ингулец Петрово

16:00. Куликов-Белка – Металлист Харьков

Турнирная таблица