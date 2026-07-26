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Первая лига
Колос-2 Ковалевка
26.07.2026 12:00 - : -
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
26 июля 2026, 10:17 | Обновлено 26 июля 2026, 10:19
107
0

Колос-2 – Прикарпатье, Пробой – Ингулец, Куликов – Металлист. Смотреть LIVE

Смотрите 26 июля видеотрансляцию матчей 1-го тура Первой лиги

26 июля 2026, 10:17 | Обновлено 26 июля 2026, 10:19
107
0
Колос-2 – Прикарпатье, Пробой – Ингулец, Куликов – Металлист. Смотреть LIVE
ФК Колос-2
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26 июля проходят матчи 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2026/27.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 1-й тур. 26 июля 2026

  • 12:00. Колос-2 Ковалевка – Прикарпатье Ивано-Франковск
  • 14:00. Пробой Городенка – Ингулец Петрово
  • 16:00. Куликов-Белка – Металлист Харьков

12:00. Колос-2 Ковалевка – Прикарпатье Ивано-Франковск

14:00. Пробой Городенка – Ингулец Петрово

16:00. Куликов-Белка – Металлист Харьков

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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