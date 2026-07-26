Гол с углового. Колос-2 одержал победу в матче с Прикарпатьем
Поединок «Колос-2» – «Прикарпатье» завершился со счетом 1:0
В воскресенье, 26 июля, «Колос-2» провел свой первый матч в Первой лиге. Соперником стало «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. Поединок проходил в Обухове.
В первом тайме больше моментов было у «Прикарпатья». Однако уверенная игра голкипера «Колоса-2» Дмитрия Михеева не позволила команде гостей открыть счет.
В начале второго тайма «Колос-2» забил свой первый гол в Первой лиге. Артем Недоля подал угловой, и мяч от дальней штанги влетел в сетку.
«Прикарпатье» начало атаковать большими силами. «Колос-2» старался поймать соперника на контратаке и был ближе к голу, но счет так и не изменился.
Первая лига. 1-й тур. Обухов. 26 июля
«Колос-2» (Ковалевка) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 1:0
Гол: Недоля, 52
Видеозапись матча
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