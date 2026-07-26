Гол с углового. Колос-2 одержал победу в матче с Прикарпатьем

В воскресенье, 26 июля, «Колос-2» провел свой первый матч в Первой лиге. Соперником стало «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. Поединок проходил в Обухове.

В первом тайме больше моментов было у «Прикарпатья». Однако уверенная игра голкипера «Колоса-2» Дмитрия Михеева не позволила команде гостей открыть счет.

В начале второго тайма «Колос-2» забил свой первый гол в Первой лиге. Артем Недоля подал угловой, и мяч от дальней штанги влетел в сетку.

«Прикарпатье» начало атаковать большими силами. «Колос-2» старался поймать соперника на контратаке и был ближе к голу, но счет так и не изменился.

Первая лига. 1-й тур. Обухов. 26 июля

«Колос-2» (Ковалевка) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 1:0

Гол: Недоля, 52

Видеозапись матча