Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол с углового. Колос-2 одержал победу в матче с Прикарпатьем
Первая лига
Колос-2 Ковалевка
26.07.2026 12:00 – FT 1 : 0
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
26 июля 2026, 14:02 | Обновлено 26 июля 2026, 14:23
129
0

Гол с углового. Колос-2 одержал победу в матче с Прикарпатьем

Поединок «Колос-2» – «Прикарпатье» завершился со счетом 1:0

26 июля 2026, 14:02 | Обновлено 26 июля 2026, 14:23
129
0
Гол с углового. Колос-2 одержал победу в матче с Прикарпатьем
ФК Колос-2
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В воскресенье, 26 июля, «Колос-2» провел свой первый матч в Первой лиге. Соперником стало «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. Поединок проходил в Обухове.

В первом тайме больше моментов было у «Прикарпатья». Однако уверенная игра голкипера «Колоса-2» Дмитрия Михеева не позволила команде гостей открыть счет.

В начале второго тайма «Колос-2» забил свой первый гол в Первой лиге. Артем Недоля подал угловой, и мяч от дальней штанги влетел в сетку.

«Прикарпатье» начало атаковать большими силами. «Колос-2» старался поймать соперника на контратаке и был ближе к голу, но счет так и не изменился.

Первая лига. 1-й тур. Обухов. 26 июля

«Колос-2» (Ковалевка) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 1:0

Гол: Недоля, 52

Видеозапись матча

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Недоля (Колос-2 Ковалевка).
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты отдали вингера в аренду в другой клуб УПЛ
БАЕНКО: «Реакция тренера на продажу ключевых игроков абсолютно адекватна»
Колос-2 – Прикарпатье, Пробой – Ингулец, Куликов – Металлист. Смотреть LIVE
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Колос-2 Ковалевка Прикарпатье Ивано-Франковск Артем Недоля
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Изгнанник Суркиса разнес Биловара после фиаско Динамо: «Я могу сказать...»
Футбол | 26 июля 2026, 10:16 29
Изгнанник Суркиса разнес Биловара после фиаско Динамо: «Я могу сказать...»
Изгнанник Суркиса разнес Биловара после фиаско Динамо: «Я могу сказать...»

Артем Кравец признал, что Кристиан Биловар довольно слабый футболист

Шокирующее начало и конец! Судьбу боя Джошуа – Пренга решил нокаут
Бокс | 26 июля 2026, 01:40 28
Шокирующее начало и конец! Судьбу боя Джошуа – Пренга решил нокаут
Шокирующее начало и конец! Судьбу боя Джошуа – Пренга решил нокаут

Британец убедительно победил албанского боксера

ФОТО. Шахтер завершил сбор в Словении и отправился на спаринг в Турцию
Футбол | 26.07.2026, 14:05
ФОТО. Шахтер завершил сбор в Словении и отправился на спаринг в Турцию
ФОТО. Шахтер завершил сбор в Словении и отправился на спаринг в Турцию
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
Футбол | 26.07.2026, 02:27
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
Нокаут на глазах Усика! Хижняк уничтожил соперника на шоу Джошуа
Бокс | 25.07.2026, 19:40
Нокаут на глазах Усика! Хижняк уничтожил соперника на шоу Джошуа
Нокаут на глазах Усика! Хижняк уничтожил соперника на шоу Джошуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
24.07.2026, 09:35
Бокс
Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho
Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho
24.07.2026, 15:43 10
Другие виды
Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне
Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне
25.07.2026, 12:12 36
Футбол
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
24.07.2026, 08:02
Футбол
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
24.07.2026, 11:57 17
Футбол
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
25.07.2026, 08:47 7
Бокс
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
26.07.2026, 01:00 2
Бокс
Знаменитый клуб решил купить Довбика у Ромы за 20 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить Довбика у Ромы за 20 миллионов евро
25.07.2026, 07:22 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем