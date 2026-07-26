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  4. Колос-2 – Прикарпатье – 1:0. Залетел с углового. Видео гола и обзор матча
Первая лига
Колос-2 Ковалевка
26.07.2026 12:00 – FT 1 : 0
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
26 июля 2026, 15:12 | Обновлено 26 июля 2026, 15:28
96
0

Колос-2 – Прикарпатье – 1:0. Залетел с углового. Видео гола и обзор матча

«Колос-2» дебютировал в Первой лиге

26 июля 2026, 15:12 | Обновлено 26 июля 2026, 15:28
96
0
Колос-2 – Прикарпатье – 1:0. Залетел с углового. Видео гола и обзор матча
ФК Колос-2
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В воскресенье, 26 июля, в Обухове «Колос-2» провел свой первый матч в Первой лиге. Соперником дебютанта стало «Прикарпатье» из Ивано-Франковска.

В первом тайме больше моментов создало «Прикарпатье». Но уверенная и надежная игра голкипера «Колоса-2» Дмитрия Михеева не позволила команде гостей открыть счет.

«Колос-2» забил свой первый гол в Первой лиге в начале второй половины игры. Артем Недоля подал угловой, и мяч от дальней штанги влетел в сетку.

«Прикарпатье» начало атаковать большими силами. «Колос-2» старался поймать соперника на контратаке и был ближе к голу, но счет так и не изменился.

Первая лига. 1-й тур. Обухов. 26 июля

«Колос-2» (Ковалевка) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 1:0

Гол: Недоля, 52

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Недоля (Колос-2 Ковалевка).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск Артем Недоля Колос-2 Ковалевка видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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