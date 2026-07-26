Колос-2 – Прикарпатье – 1:0. Залетел с углового. Видео гола и обзор матча

В воскресенье, 26 июля, в Обухове «Колос-2» провел свой первый матч в Первой лиге. Соперником дебютанта стало «Прикарпатье» из Ивано-Франковска.

В первом тайме больше моментов создало «Прикарпатье». Но уверенная и надежная игра голкипера «Колоса-2» Дмитрия Михеева не позволила команде гостей открыть счет.

«Колос-2» забил свой первый гол в Первой лиге в начале второй половины игры. Артем Недоля подал угловой, и мяч от дальней штанги влетел в сетку.

«Прикарпатье» начало атаковать большими силами. «Колос-2» старался поймать соперника на контратаке и был ближе к голу, но счет так и не изменился.

Первая лига. 1-й тур. Обухов. 26 июля

«Колос-2» (Ковалевка) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 1:0

Гол: Недоля, 52

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча