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Первая лига
Куликов-Белка
26.07.2026 16:00 – FT 2 : 1
Металлист
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Украина. Первая лига
27 июля 2026, 00:26 |
38
0

Куликов-Белка – Металлист – 2:1. Волевая победа. Видео голов и обзор матча

«Куликов-Белка» пропустил первым, но смог одержать победу

27 июля 2026, 00:26 |
38
0
Куликов-Белка – Металлист – 2:1. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
ФК Куликов-Белка
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В воскресенье, 26 июля, в Куликове прошел заключительный поединок игровой программы 1-го тура Первой лиги. ФК «Куликов-Белка» одержал волевую победу над харьковским «Металлистом».

«Металлист» мог забивать уже на первых минутах. Но Даниил Приходько не смог реализовать свой момент.

«Куликов-Белка» ответил на 13-й минуте. Удар Виталия Патуляка принял на себя каркас ворот.

И все же счет в матче открыл харьковский клуб. После розыгрыша углового на 60-й минуте Приходько переправил мяч в сетку.

«Куликов-Белка» отыгрался на 71-й минуте. Дмитрий Галадей прорвался в свободную зону и сравнял счет. А уже через минуту Сергей Копыл принес хозяевам поля первую победу в Первой лиге.

Первая лига. 1-й тур. Куликов, стадион «Арена Куликов». 26 июля

«Куликов-Белка» (Куликов) – «Металлист» (Харьков) – 2:1

Голы: Галадей, 71, Копыл, 72 – Приходько, 60

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Копил (Куликов-Белка).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Галадей (Куликов-Белка).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Приходько (Металлист).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Даниил Приходько Куликов-Белка Дмитрий Галадей видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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