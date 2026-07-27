Куликов-Белка – Металлист – 2:1. Волевая победа. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 26 июля, в Куликове прошел заключительный поединок игровой программы 1-го тура Первой лиги. ФК «Куликов-Белка» одержал волевую победу над харьковским «Металлистом».

«Металлист» мог забивать уже на первых минутах. Но Даниил Приходько не смог реализовать свой момент.

«Куликов-Белка» ответил на 13-й минуте. Удар Виталия Патуляка принял на себя каркас ворот.

И все же счет в матче открыл харьковский клуб. После розыгрыша углового на 60-й минуте Приходько переправил мяч в сетку.

«Куликов-Белка» отыгрался на 71-й минуте. Дмитрий Галадей прорвался в свободную зону и сравнял счет. А уже через минуту Сергей Копыл принес хозяевам поля первую победу в Первой лиге.

Первая лига. 1-й тур. Куликов, стадион «Арена Куликов». 26 июля

«Куликов-Белка» (Куликов) – «Металлист» (Харьков) – 2:1

Голы: Галадей, 71, Копыл, 72 – Приходько, 60

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча