СНИГУР: «Я сыграла свой первый финал на уровне Тура. Надеюсь, не последний»
Речь Дарьи после поражения от Лилли Таггер в финале WTA 250 в Праге
Украинская теннисистка Дарья Снигур на церемонии награждения после проигранного финала WTA 250 в Праге от Лилли Таггер выступила с речью:
«Я хочу поздравить Лилли. Поздравляю тебя и твою команду, прекрасная неделя. Искренние поздравления.
Хочу сказать спасибо директору турнира, супервайзеру, всем судьям, болбоям. Это прекрасный турнир с потрясающей атмосферой. Я хочу поблагодарить своего тренера, своих спарринг-партнеров, моего тренера по физической подготовки, коуча по фитнесу из Киева, моего физиотерапевта и моих родителей.
Я сыграла свой первый финал на уровне Тура. Надеюсь, не последний. И спасибо фанатам, которые смотрели этот матч и поединки на протяжении всей недели.
Это невероятно. Особенно болельщики с украинскими флагами. Это очень важно. И большое спасибо чешскому народу за помощь Украине, это очень важно в такое время. Спасибо большое за все, Слава Украине!»
Снигур уступила Таггер со счетом 6:7 (3:7), 2:6. В Праге Дарья впервые сыграла в финале на уровне Тура и на своем пути успела переиграть Эллу Зайдель, Айлу Аксу, Ланлану Тараруди и Терезу Валентову.
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