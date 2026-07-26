СНИГУР: «Я сыграла свой первый финал на уровне Тура. Надеюсь, не последний»

Украинская теннисистка Дарья Снигур на церемонии награждения после проигранного финала WTA 250 в Праге от Лилли Таггер выступила с речью:

«Я хочу поздравить Лилли. Поздравляю тебя и твою команду, прекрасная неделя. Искренние поздравления.

Хочу сказать спасибо директору турнира, супервайзеру, всем судьям, болбоям. Это прекрасный турнир с потрясающей атмосферой. Я хочу поблагодарить своего тренера, своих спарринг-партнеров, моего тренера по физической подготовки, коуча по фитнесу из Киева, моего физиотерапевта и моих родителей.

Я сыграла свой первый финал на уровне Тура. Надеюсь, не последний. И спасибо фанатам, которые смотрели этот матч и поединки на протяжении всей недели.

Это невероятно. Особенно болельщики с украинскими флагами. Это очень важно. И большое спасибо чешскому народу за помощь Украине, это очень важно в такое время. Спасибо большое за все, Слава Украине!»

Снигур уступила Таггер со счетом 6:7 (3:7), 2:6. В Праге Дарья впервые сыграла в финале на уровне Тура и на своем пути успела переиграть Эллу Зайдель, Айлу Аксу, Ланлану Тараруди и Терезу Валентову.