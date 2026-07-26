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  4. Романо назвал клуб, в который должен перейти Довбик. Решение за Артемом
Италия
26 июля 2026, 16:39 |
2751
3

Романо назвал клуб, в который должен перейти Довбик. Решение за Артемом

«Болонья» проявляет интерес к украинцу

26 июля 2026, 16:39 |
2751
3 Comments
Романо назвал клуб, в который должен перейти Довбик. Решение за Артемом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел беседу с главным тренером «Болоньи» Доменико Тедеско относительно возможного перехода в итальянский клуб.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Болонья» заинтересована в том, чтобы подписать форварда на правах аренды. Клуб уже дал понять, что готов оформить сделку с украинцем.

«Рома» не закрывает дверь для такого развития событий, и теперь окончательное решение зависит именно от Довбика.

Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.

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Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы Серии A аренда игрока Болонья
Дмитрий Олийченко Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 3
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Та вони навіть в єврокубках не гратимуть. Глупо від Довбика іти на таке пониження. Він не піде. І залишиться в Ромі чекати шансу. 
Він обрав Рому чисто від статусу. Легендарний клуб, то, сьо. Відмовив Атлетіко через це. І тепер іти в якусь Болонью? Вони або знайдуть йому відомий клуб для оренди. Або він не піде. 
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Якщо Болонья потягне зарплату Артема , то хай переходить 
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