Романо назвал клуб, в который должен перейти Довбик. Решение за Артемом
«Болонья» проявляет интерес к украинцу
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел беседу с главным тренером «Болоньи» Доменико Тедеско относительно возможного перехода в итальянский клуб.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Болонья» заинтересована в том, чтобы подписать форварда на правах аренды. Клуб уже дал понять, что готов оформить сделку с украинцем.
«Рома» не закрывает дверь для такого развития событий, и теперь окончательное решение зависит именно от Довбика.
Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.
🚨🇺🇦 Artem Dovbyk has spoken today with Bologna head coach Domenico Tedesco as the Italian club want him on loan.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026
AS Roma opened doors; decision up to Dovbyk. pic.twitter.com/9Q33tIZ8Wr
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Він обрав Рому чисто від статусу. Легендарний клуб, то, сьо. Відмовив Атлетіко через це. І тепер іти в якусь Болонью? Вони або знайдуть йому відомий клуб для оренди. Або він не піде.