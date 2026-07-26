Романо назвал клуб, в который должен перейти Довбик. Решение за Артемом

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел беседу с главным тренером «Болоньи» Доменико Тедеско относительно возможного перехода в итальянский клуб.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Болонья» заинтересована в том, чтобы подписать форварда на правах аренды. Клуб уже дал понять, что готов оформить сделку с украинцем.

«Рома» не закрывает дверь для такого развития событий, и теперь окончательное решение зависит именно от Довбика.

Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.