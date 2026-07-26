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Первая лига
Пробой
26.07.2026 14:00 – FT 2 : 2
Ингулец
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Украина. Первая лига
26 июля 2026, 20:07 |
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Пробой – Ингулец – 2:2. Забили на 90+5-й минуте. Видео голов и обзор матча

«Пробой» спасся от поражения на последних секундах матча

26 июля 2026, 20:07 |
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0
Пробой – Ингулец – 2:2. Забили на 90+5-й минуте. Видео голов и обзор матча
НК Пробой
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В воскресенье, 26 июля, в Городенке прошел поединок 1-го тура Первой лиги. НК «Пробой» и «Ингулец» сыграли вничью со счетом 2:2.

Хозяева поля активно начали поединок. На 14-й минуте «Ингулец» от гола спасла перекладина. Впрочем, через 20 минут каркас ворот пришел уже на помощь «Пробою».

В начале второго тайма «Ингулец» открыл счет. На 46-й минуте отличился Александр Евтушенко.

На 65-й минуте гости забили второй мяч. Капитан «Ингульца» Станислав-Нури Малыш головой замкнул подачу с углового.

«Пробой» не сложил оружие. На 85-й минуте Даниил Гончарук сократил отставание. А на пятой компенсированной минуте Андрей Фесенко спас «Пробой» от поражения.

Первая лига. 1-й тур. Городенка, «Пробой-Арена». 26 июля

«Пробой» (Городенка) – «Ингулец» (Петрово) – 2:2

Голы: Гончарук, 85, Фесенко, 90+5 – Евтушенко, 46, Малыш, 65

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Фесенко (Пробой).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Гончарук (Пробой).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав-Нури Малыш (Ингулец).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Евтушенко (Ингулец).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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