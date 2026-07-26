Спаслись на последних секундах. Пробой вырвал ничью в матче с Ингульцом

В воскресенье, 26 июля, в Городенке состоялся поединок 1-го тура Первой лиги. НК «Пробой» встретился с «Ингульцом».

«Пробой» активно начал поединок. На 14-й минуте команду гостей от гола спасла перекладина. Впрочем, через 20 минут каркас ворот пришел уже на выручку «Пробою».

Второй тайм начался с гола «Ингульца». На 46-й минуте отличился Александр Евтушенко.

На 65-й минуте гости забили второй мяч. Капитан «Ингульца» Станислав-Нури Малыш головой замкнул подачу с углового.

«Пробой» не сложил оружие. На 85-й минуте Даниил Гончарук сократил отставание. А на пятой компенсированной минуте Андрей Фесенко спас «Пробой» от поражения.

Первая лига. 1-й тур. Городенка, «Пробой-Арена». 26 июля

«Пробой» (Городенка) – «Ингулец» (Петрово) – 2:2

Голы: Гончарук, 85, Фесенко, 90+5 – Евтушенко, 46, Малыш, 65

Видеозапись матча