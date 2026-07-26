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26 июля 2026, 16:55 |
296
4

Украинская теннисистка стала серебряной призеркой чемпионата Европы U-14

Мария Кочерженко в финале турнира потерпела поражение от Елизаветы Аникиной

26 июля 2026, 16:55 |
296
4 Comments
Украинская теннисистка стала серебряной призеркой чемпионата Европы U-14
Tennis Europe. Мария Кочерженко
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13-летняя украинская теннисистка Мария Кочерженко стала серебряной призеркой чемпионата Европы U-14.

26 июля в финале турнира, который проходит на грунтовых кортах чешского города Мост, украинка в трех сетах проиграла представительнице Эстонии Елизавете Аникиной.

Чемпионат Европы U-14. Финал

Мария Кочерженко (Украина) [1] – Елизавета Аникина (Эстония) [16] – 6:3, 3:6, 2:6

Кочерженко стала третьей украинкой после Ольги Фридман (2012) и Дарьи Лопатецкой (2017), которая добралась до финала ЧЕ U-14. Фридман и Лопатецка завоевали золотые медали.

Кочерженко в одном дуэте с еще одной украинкой Анной Кузнецовой завоевала бронзовые медали в парном разряде ЧЕ. Кузнецова в одиночном турнире взяла бронзу после поражения от Аникиной в полуфинале.

Мария Кочерженко провела ударный июль – в середине месяца она добралась до финала Уимблдона-2026 U-14.

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Комментарии 4
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Есть такой тенисист Мартин Хаммонд вроде 16лет цвет кожи черный представлен под жовто- блакытным может толк будет рост1,85 уже 
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І тут поразка .Може на краще ?Бо Фрідман і Лопатецька закінчили карьєру через травми .У нас взагалі було по потенціалу багато тенісисток які могли по титулам обійти Світоліну ,але у когось травми ,а у інших травми голови як у Костюк і Ястремської.
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