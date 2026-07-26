Украинская теннисистка стала серебряной призеркой чемпионата Европы U-14
Мария Кочерженко в финале турнира потерпела поражение от Елизаветы Аникиной
13-летняя украинская теннисистка Мария Кочерженко стала серебряной призеркой чемпионата Европы U-14.
26 июля в финале турнира, который проходит на грунтовых кортах чешского города Мост, украинка в трех сетах проиграла представительнице Эстонии Елизавете Аникиной.
Чемпионат Европы U-14. Финал
Мария Кочерженко (Украина) [1] – Елизавета Аникина (Эстония) [16] – 6:3, 3:6, 2:6
Кочерженко стала третьей украинкой после Ольги Фридман (2012) и Дарьи Лопатецкой (2017), которая добралась до финала ЧЕ U-14. Фридман и Лопатецка завоевали золотые медали.
Кочерженко в одном дуэте с еще одной украинкой Анной Кузнецовой завоевала бронзовые медали в парном разряде ЧЕ. Кузнецова в одиночном турнире взяла бронзу после поражения от Аникиной в полуфинале.
Мария Кочерженко провела ударный июль – в середине месяца она добралась до финала Уимблдона-2026 U-14.
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