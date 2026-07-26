Украинская теннисистка стала серебряной призеркой чемпионата Европы U-14

13-летняя украинская теннисистка Мария Кочерженко стала серебряной призеркой чемпионата Европы U-14.

26 июля в финале турнира, который проходит на грунтовых кортах чешского города Мост, украинка в трех сетах проиграла представительнице Эстонии Елизавете Аникиной.

Чемпионат Европы U-14. Финал

Мария Кочерженко (Украина) [1] – Елизавета Аникина (Эстония) [16] – 6:3, 3:6, 2:6

Кочерженко стала третьей украинкой после Ольги Фридман (2012) и Дарьи Лопатецкой (2017), которая добралась до финала ЧЕ U-14. Фридман и Лопатецка завоевали золотые медали.

Кочерженко в одном дуэте с еще одной украинкой Анной Кузнецовой завоевала бронзовые медали в парном разряде ЧЕ. Кузнецова в одиночном турнире взяла бронзу после поражения от Аникиной в полуфинале.

Мария Кочерженко провела ударный июль – в середине месяца она добралась до финала Уимблдона-2026 U-14.