Второй год подряд в финале Уимблдона U-14 сыграла украинка

13-летняя украинская теннисистка Мария Кочерженко сыграла в финале Уимблдона U-14.

В рещающем матче Кочерженко потерпела поражение от американки Иши Манчалы в трех сетах за 1 час и 52 минуты, проиграв на супертайбрейке – 5:7, 6:2, 8:10.

Мария на групповом этапе одержала победы над Эмилией Хеннингсен, Габриэлой Карвалью и Клер Гирши, а в полуфинале одолела Эдуарду Гомес.

На этой неделе 13-летняя украинка возглавила рейтинг Tennis Europe U-14.

В 2025 году финалисткой юниорского Уимблдона стала украинка София Белинская.

Уимблдон-2026 U-14. Финал

Мария Кочерженко – Иша Манчала – 5:7, 6:2, 8:10

Фотогалерея матча