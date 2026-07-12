Второй год подряд в финале Уимблдона U-14 сыграла украинка
Мария Кочерженко уступила Ише Манчале в рещающем матче травяного мейджора
13-летняя украинская теннисистка Мария Кочерженко сыграла в финале Уимблдона U-14.
В рещающем матче Кочерженко потерпела поражение от американки Иши Манчалы в трех сетах за 1 час и 52 минуты, проиграв на супертайбрейке – 5:7, 6:2, 8:10.
Мария на групповом этапе одержала победы над Эмилией Хеннингсен, Габриэлой Карвалью и Клер Гирши, а в полуфинале одолела Эдуарду Гомес.
На этой неделе 13-летняя украинка возглавила рейтинг Tennis Europe U-14.
В 2025 году финалисткой юниорского Уимблдона стала украинка София Белинская.
Уимблдон-2026 U-14. Финал
Мария Кочерженко – Иша Манчала – 5:7, 6:2, 8:10
Фотогалерея матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Турции украинца отправляют в «Галатасарай»
Гранит Джака едва подобрал слова