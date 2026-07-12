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Уимблдон
12 июля 2026, 19:50 | Обновлено 12 июля 2026, 19:53
995
0

Второй год подряд в финале Уимблдона U-14 сыграла украинка

Мария Кочерженко уступила Ише Манчале в рещающем матче травяного мейджора

12 июля 2026, 19:50 | Обновлено 12 июля 2026, 19:53
995
0
Второй год подряд в финале Уимблдона U-14 сыграла украинка
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Кочерженко
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13-летняя украинская теннисистка Мария Кочерженко сыграла в финале Уимблдона U-14.

В рещающем матче Кочерженко потерпела поражение от американки Иши Манчалы в трех сетах за 1 час и 52 минуты, проиграв на супертайбрейке – 5:7, 6:2, 8:10.

Мария на групповом этапе одержала победы над Эмилией Хеннингсен, Габриэлой Карвалью и Клер Гирши, а в полуфинале одолела Эдуарду Гомес.

На этой неделе 13-летняя украинка возглавила рейтинг Tennis Europe U-14.

В 2025 году финалисткой юниорского Уимблдона стала украинка София Белинская.

Уимблдон-2026 U-14. Финал

Мария Кочерженко – Иша Манчала – 5:7, 6:2, 8:10

Фотогалерея матча

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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