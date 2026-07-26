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  4. Паненка Суареса и дебют Каземиро. Интер Майами одолел Монреаль с Синчуком
МЛС США
Монреаль
26.07.2026 02:30 – FT 0 : 1
Интер Майами
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Major League Soccer
26 июля 2026, 04:55 | Обновлено 26 июля 2026, 05:15
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Паненка Суареса и дебют Каземиро. Интер Майами одолел Монреаль с Синчуком

Луис Суарес реализовал пенальти на 81-й минуте и принес цаплям выездную победу

26 июля 2026, 04:55 | Обновлено 26 июля 2026, 05:15
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Паненка Суареса и дебют Каземиро. Интер Майами одолел Монреаль с Синчуком
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес
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В ночь на 26 июля Интер Майами переиграл Монреаль со счетом 1:0 в матче очередного тура Major League Soccer (MLS), который прошел на стадионе Сапуто в Канаде.

Единственный гол на 80-й минуте забил звездный уругвайский форвард Луис Суарес, который реализовал пенальти, исполнив паненку. Для Суареса это третий мяч за последние два поединка – 23 числа он оформил дубль в ворота Чикаго Файр (3:2).

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Рефери назначил пенальти в ворота Монреаля после жуткого столкновения головами между защитником канадской команды Эфрейном Моралесом и форвардом Майами Херманом Бертераме. Бертареме не смог самостоятельно покинуть поле – его вывезла машина скорой помощи. После реализованного 11-метрового Суарес взял футболку Бертераме, посвятив гол партнеру.

Всю встречу в составе Монреаля провел украинец Геннадий Синчук на позиции правого вингера. Синчук довольного неплохо себя показал, правда упустил один голевой момент. Всего у Геннадия 2 удара в створ, 1 удар мимо ворот, 0.87 xG и 15 точных передач из 19 (79%).

За Интер Майами в этом матче дебютировал бразильский хавбек Каземиро, который вышел в старте и отыграл все 90 минут (+13 минут компенсированного арбитром времени). Каземиро присоединился к Интер Майами на этой неделе свободным агентом – в конце сезона 2025/26 он покинул английский Манчестер Юнайтед.

Легендарный Лионель Месси после чемпионата мира 2026, на котором вместе со сборной Аргентины добрался до финала (поражение Испании со счетом 0:1), все еще не вернулся к клубному футболу и пропустил уже вторую игру Интер Майами в MLS.

В таблице Восточной конференции Интер Майами с 37 очками занимает второе место после Нэшвилла, у которого 39 баллов и одна игра в запасе. Монреаль с 15 пунктами располагается на 13-й позиции.

Major League Soccer (MLS). 26 июля

Монреаль – Интер Майами – 0:1

Гол: Суарес, 80 (пен.)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

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Инфографика

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События матча

81’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Суарес (Интер Майами).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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