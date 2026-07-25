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МЛС США
Монреаль
26.07.2026 02:30 - : -
Интер Майами
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Major League Soccer
25 июля 2026, 05:32 |
14
0

Монреаль – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч Major League Soccer

Поединок начнется 26 июля в 02:30 по Киеву

25 июля 2026, 05:32 |
14
0
Монреаль – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч Major League Soccer
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес и Лионель Месси
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26 июля на Сапюто Стэдиум пройдет матч регулярного сезона МЛС, в котором Монреаль встретится с Интер Майами. Поединок начнется в 02:30 по киевскому времени.

Монреаль

Команда - одна из очень немногих представителей Канады в профессиональном футболе Северной Америки. Она заодно успевает играть и в национальных турнирах, и часто там была успешной. Но в рамках МЛС это один из аутсайдеров. Так было и в прошлом сезоне, когда не набирали и очка за поединок в среднем (28 в 34 за все время). Это, конечно же, один из худших показателей Востока в 2025-м.

Сейчас пока что тоже многое не удается, так что прогресс если и есть, то минимальный. Выигрывать не получается с середины мая, причем и весну закончили поражением от Чикаго Файр при паре ничьих, а летом успели выдать ничью 4-4 с Ди Си Юнайтед и сухое, 0-1, поражение от Нэшвилла. Шансы на выход в плей-офф выглядят все более формальными.

Интер Майами

Клуб появился совсем недавно. Но понятно, что когда во франшизу заманиваешь Месси, то просто не можеш ставить не амбициозные цели. Вот только поначалу и с Лионелем никак не удавалось добиться ощутимого успеха в виде завоеванного трофея. И только в прошлом сезоне наконец-то прорвало. Обыграв всех конкурентов по плей-офф, подопечные Маскерано добыли Кубок МЛС.

Молодой наставник уже покинул команду - очевидно, что под давлением неудач, которых хватало на старте этого футбольного года. Впрочем, такой ход дал свои плоды, в виде прогресса и игры, и результатов. В итоге сейчас уже собрано пять побед кряду. В том числе уже после паузы, в крайнем туре, оформили зрелищные 3:2 с Чикаго Файр. Героем стал Луис Суарес, на счету которого дубль, что и позволил переломить ход поначалу явно неудачно складывавшегося поединка.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединка были выиграны командой из Флориды.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что хозяева арены вряд ли остановят на поле действующего обладателя титула. Ставим на гостей при форе 0 (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Монреаль
26 июля 2026 -
02:30
Интер Майами
Фора Интер Майами (0) 1.69 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Major League Soccer (MLS) Клуб де Фут Монреаль Интер Майами прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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