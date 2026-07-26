ВИДЕО. Друг Роналду победил журналиста Месси в боксерском поединке
Эду Агирре одержал победу над Гастоном Эдулом
Испанский журналист Эду Агирре победил аргентинского репортера Гастона Эдула в боксерском поединке на шоу La Velada del Año 6.
Бой прошел на стадионе «Ла-Картуха» в Севилье и завершился победой Агирре раздельным решением судей. Поединок получился равным и продлился все три раунда.
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Противостояние подавали как продолжение футбольной дуэли Испании и Аргентины после финала чемпионата мира. Дополнительную интригу создавала связь журналистов с двумя главными звездами футбола: Агирре дружит с Криштиану Роналду, а Эдул известен работой со сборной Аргентины и интервью с Лионелем Месси.
Перед боем Роналду поддержал испанца и, по словам Агирре, был уверен в его победе. Эдул, в свою очередь, обещал выйти на ринг «с аргентинским сердцем» и отдать все ради успеха.
В итоге Испания одержала еще одну символическую победу над Аргентиной – теперь уже не на футбольном поле, а на боксерском ринге.
ACABA LA PELEA ENTRE EDU AGUIRRE Y GASTÓN EDUL.— La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026
¿Quién es tu ganador? pic.twitter.com/cSk9OIbOGq
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