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26 июля 2026, 02:49 | Обновлено 26 июля 2026, 03:08
139
0

ВИДЕО. Друг Роналду победил журналиста Месси в боксерском поединке

Эду Агирре одержал победу над Гастоном Эдулом

26 июля 2026, 02:49 | Обновлено 26 июля 2026, 03:08
139
0
ВИДЕО. Друг Роналду победил журналиста Месси в боксерском поединке
X. Эду Агирре и Гастон Эдул
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Испанский журналист Эду Агирре победил аргентинского репортера Гастона Эдула в боксерском поединке на шоу La Velada del Año 6.

Бой прошел на стадионе «Ла-Картуха» в Севилье и завершился победой Агирре раздельным решением судей. Поединок получился равным и продлился все три раунда.

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Противостояние подавали как продолжение футбольной дуэли Испании и Аргентины после финала чемпионата мира. Дополнительную интригу создавала связь журналистов с двумя главными звездами футбола: Агирре дружит с Криштиану Роналду, а Эдул известен работой со сборной Аргентины и интервью с Лионелем Месси.

Перед боем Роналду поддержал испанца и, по словам Агирре, был уверен в его победе. Эдул, в свою очередь, обещал выйти на ринг «с аргентинским сердцем» и отдать все ради успеха.

В итоге Испания одержала еще одну символическую победу над Аргентиной – теперь уже не на футбольном поле, а на боксерском ринге.

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Максим Лапченко Источник: AS
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