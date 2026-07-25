Украинская теннисистка сыграет в финале чемпионата Европы U-14
Мария Кочерженко поборется за золотую медаль турнира в чешском городе Мост
В чешском городе Мост на грунтовых кортах проходит чемпионат Европы среди теннисистов и теннисисток до 14 лет.
13-летняя украинка Мария Кочерженко, которая в середине июля сыграла в финале Уимблдона-2026 U-14, пробилась в финал одиночного разряда после победы над швейцаркой Лив Бетшер со счетом 6:4, 7:6 (7:5).
В финале могло состояться украинское дерби, но другая представительница Украины – Анна Кузнецова – не смогла доиграть полуфинальный матч против Елизаветы Аникиной из Эстонии.
Чемпионат Европы U-14. 1/2 финала
- Мария Кочерженко (Украина) [1] – Лив Бетшер (Швейцария) – 6:4, 7:6 (7:5)
- Анна Кузнецова (Украина) [15] – Елизавета Аникина (Эстония) [16] – 3:6, 0:3, RET., Кузнецова
Финал между Кочерженко и Аникиной состоится 26 июля и начнется не ранее 11:00 по Киеву.
Мария стала третьей украинкой, которая дошла до финала ЧЕ U-14. В 2012 году чемпионкой стала Ольга Фридман, а в 2017 золото завоевала Дарья Лопотецкая.
Кочерженко и Кузнецова также сыграли в одном тандеме в парном разряде чемпионата Европы. Украинки выиграли три поединка и в полуфинале уступили вторым сеяным из Италии – Оливии Серене Контичелло и Джулии Лукетти, которые в итоге выиграли трофей. Мария и Анна получили бронзовые медали турнира.
В одиночном разряде у парней Украину представили Марк Мещеряков и Мирон Скакун. Скакун проиграл в 1/64 финала, а Мещеряков – в 1/32 финала. Мещеряков и Скакун вместе сыграли в парном турнире – поражение в первом раунде.
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