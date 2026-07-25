Украинская теннисистка сыграет в финале чемпионата Европы U-14

В чешском городе Мост на грунтовых кортах проходит чемпионат Европы среди теннисистов и теннисисток до 14 лет.

13-летняя украинка Мария Кочерженко, которая в середине июля сыграла в финале Уимблдона-2026 U-14, пробилась в финал одиночного разряда после победы над швейцаркой Лив Бетшер со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

В финале могло состояться украинское дерби, но другая представительница Украины – Анна Кузнецова – не смогла доиграть полуфинальный матч против Елизаветы Аникиной из Эстонии.

Чемпионат Европы U-14. 1/2 финала

Мария Кочерженко (Украина) [1] – Лив Бетшер (Швейцария) – 6:4, 7:6 (7:5)

(Украина) [1] – Лив Бетшер (Швейцария) – 6:4, 7:6 (7:5) Анна Кузнецова (Украина) [15] – Елизавета Аникина (Эстония) [16] – 3:6, 0:3, RET., Кузнецова

Финал между Кочерженко и Аникиной состоится 26 июля и начнется не ранее 11:00 по Киеву.

Мария стала третьей украинкой, которая дошла до финала ЧЕ U-14. В 2012 году чемпионкой стала Ольга Фридман, а в 2017 золото завоевала Дарья Лопотецкая.

Кочерженко и Кузнецова также сыграли в одном тандеме в парном разряде чемпионата Европы. Украинки выиграли три поединка и в полуфинале уступили вторым сеяным из Италии – Оливии Серене Контичелло и Джулии Лукетти, которые в итоге выиграли трофей. Мария и Анна получили бронзовые медали турнира.

В одиночном разряде у парней Украину представили Марк Мещеряков и Мирон Скакун. Скакун проиграл в 1/64 финала, а Мещеряков – в 1/32 финала. Мещеряков и Скакун вместе сыграли в парном турнире – поражение в первом раунде.