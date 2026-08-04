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  4. Цыганков получил топ-вариант трансфера в один из лучших клубов Ла Лиги
Испания
04 августа 2026, 23:22 |
735
0

Цыганков получил топ-вариант трансфера в один из лучших клубов Ла Лиги

Виктор может перейти в «Вильярреал»

04 августа 2026, 23:22 |
735
0
Цыганков получил топ-вариант трансфера в один из лучших клубов Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Испанский «Вильярреал» проявляет интерес к вингеру «Жироны» Виктору Цыганкову.

По информации испанских источников, клуб уже обратился по поводу ситуации вокруг 28-летнего украинского футболиста и изучает возможность его трансфера.

При этом «Вильярреал» – не единственный претендент на Цыганкова. Несколько клубов из Ла Лиги также интересовались нападающим и рассматривают вариант его перехода.

Цыганков выступает за «Жирону» с января 2023 года после перехода из киевского «Динамо». За это время украинец провел за каталонскую команду 119 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 23 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета следующего года.

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Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги трансферы Жирона Вильярреал
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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