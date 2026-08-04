Цыганков получил топ-вариант трансфера в один из лучших клубов Ла Лиги
Виктор может перейти в «Вильярреал»
Испанский «Вильярреал» проявляет интерес к вингеру «Жироны» Виктору Цыганкову.
По информации испанских источников, клуб уже обратился по поводу ситуации вокруг 28-летнего украинского футболиста и изучает возможность его трансфера.
При этом «Вильярреал» – не единственный претендент на Цыганкова. Несколько клубов из Ла Лиги также интересовались нападающим и рассматривают вариант его перехода.
Цыганков выступает за «Жирону» с января 2023 года после перехода из киевского «Динамо». За это время украинец провел за каталонскую команду 119 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 23 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета следующего года.
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