Коноплю поломали на 10-й минуте товарищеского матча Боруссии

«Боруссия» Менхенгладбах обыграла «Рот-Вайсс Эссен» со счетом 2:1. Правый защитник «жеребцов» Ефим Конопля попал в стартовый состав на спарринг, но уже на 10-й минуте был вынужден просить замену.

В украинца жестко влетел Франси Буэбари, и Конопля после падения держался за правое колено. На этом для него матч закончился.

Конопля на правах свободного агента перешел в «Боруссию» по окончании прошлого сезона и уже дебютировал за новый клуб в контрольном матче с «Вупперталем» (6:0).