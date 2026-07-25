Германия25 июля 2026, 18:24 |
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Коноплю поломали на 10-й минуте товарищеского матча Боруссии
Новичок «Боруссии» Менхенгладбах получил травму
25 июля 2026, 18:24 |
1656
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«Боруссия» Менхенгладбах обыграла «Рот-Вайсс Эссен» со счетом 2:1. Правый защитник «жеребцов» Ефим Конопля попал в стартовый состав на спарринг, но уже на 10-й минуте был вынужден просить замену.
В украинца жестко влетел Франси Буэбари, и Конопля после падения держался за правое колено. На этом для него матч закончился.
Конопля на правах свободного агента перешел в «Боруссию» по окончании прошлого сезона и уже дебютировал за новый клуб в контрольном матче с «Вупперталем» (6:0).
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