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  4. Коноплю поломали на 10-й минуте товарищеского матча Боруссии
Германия
25 июля 2026, 18:24 |
1656
1

Коноплю поломали на 10-й минуте товарищеского матча Боруссии

Новичок «Боруссии» Менхенгладбах получил травму

25 июля 2026, 18:24 |
1656
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Коноплю поломали на 10-й минуте товарищеского матча Боруссии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля
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«Боруссия» Менхенгладбах обыграла «Рот-Вайсс Эссен» со счетом 2:1. Правый защитник «жеребцов» Ефим Конопля попал в стартовый состав на спарринг, но уже на 10-й минуте был вынужден просить замену.

В украинца жестко влетел Франси Буэбари, и Конопля после падения держался за правое колено. На этом для него матч закончился.

Конопля на правах свободного агента перешел в «Боруссию» по окончании прошлого сезона и уже дебютировал за новый клуб в контрольном матче с «Вупперталем» (6:0).

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Боруссия Менхенгладбах Ефим Конопля Рот-Вайсс Эссен травма
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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А влетів той бауер в коліно , на замовлення московитів ! Гроші не смердять !
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