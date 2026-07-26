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Товарищеские матчи
26 июля 2026, 06:07 | Обновлено 26 июля 2026, 06:23
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ВИДЕО. Как Конопля получил травму на 10-й мин в дебютной игре за Боруссию М

Боруссия Менхенгладбах переиграла Рот-Вайсс Эссен со счетом 2:1 в товарищеском матче

26 июля 2026, 06:07 | Обновлено 26 июля 2026, 06:23
462
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ВИДЕО. Как Конопля получил травму на 10-й мин в дебютной игре за Боруссию М
ФК Боруссия Менхенгладбах
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25 июля Боруссия Менхенгладбах переиграла Рот-Вайсс Эссен со счетом 2:1 в товарищеском матче.

В стартовом составе Боруссии М вышел украинский правый защитник Ефим Конопля – для него это был дебютный поединок за немецкую команду после ухода из донецкого Шахтера.

Конопля не провел на поле и полных 10 минут – на старте встречи Ефим получил травму после того, как защитник соперников Франси Блуберри жестко сыграл против него в отборе. Пока что неизвестно, насколько серьезную травму получил Конопля.

В социальных сетях Юхим коротко прокомментировал эпизод:

«Дорогие друзья, большое спасибо за ваши слова поддержки. Я очень ценю вашу заботу. Не вините игрока – я уверен, он не сделал это намеренно. Надеюсь, травма не окажется серьезной, и я буду усердно работать, чтобы вернуться ещё сильнее».

Конопля присоединился к Боруссии М в конце мая 2026 года, покинув Шахтер. Контракт Юхима с клубом из Менхенгладбаха рассчитан до июня 2029.

Товарищеский матч. 25 июля

Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Менхенгладбах – 1:2

Голы: Бибер, 90+2 (автогол) – Болин, 45+1, Мохья, 74

Видеообзор матча

ВИДЕО. Как Конопля получил травму на 10-й мин в дебютной игре за Боруссию М

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Рот-Вайсс Эссен Боруссия Менхенгладбах Ефим Конопля видео травма товарищеские матчи видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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