ВИДЕО. Как Конопля получил травму на 10-й мин в дебютной игре за Боруссию М
Боруссия Менхенгладбах переиграла Рот-Вайсс Эссен со счетом 2:1 в товарищеском матче
25 июля Боруссия Менхенгладбах переиграла Рот-Вайсс Эссен со счетом 2:1 в товарищеском матче.
В стартовом составе Боруссии М вышел украинский правый защитник Ефим Конопля – для него это был дебютный поединок за немецкую команду после ухода из донецкого Шахтера.
Конопля не провел на поле и полных 10 минут – на старте встречи Ефим получил травму после того, как защитник соперников Франси Блуберри жестко сыграл против него в отборе. Пока что неизвестно, насколько серьезную травму получил Конопля.
В социальных сетях Юхим коротко прокомментировал эпизод:
«Дорогие друзья, большое спасибо за ваши слова поддержки. Я очень ценю вашу заботу. Не вините игрока – я уверен, он не сделал это намеренно. Надеюсь, травма не окажется серьезной, и я буду усердно работать, чтобы вернуться ещё сильнее».
Конопля присоединился к Боруссии М в конце мая 2026 года, покинув Шахтер. Контракт Юхима с клубом из Менхенгладбаха рассчитан до июня 2029.
Товарищеский матч. 25 июля
Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Менхенгладбах – 1:2
Голы: Бибер, 90+2 (автогол) – Болин, 45+1, Мохья, 74
Видеообзор матча
ВИДЕО. Как Конопля получил травму на 10-й мин в дебютной игре за Боруссию М
Noch mal ein ganz ernst gemeintes „fickt euch soooooooo viel“ an jeden einzelnen #RWE verbundenen, offiziellen, Spieler oder sonst was. Kriegt euren Scheiß endlich in den Griff ihr Pisser. #Konoplya alles gute und hoffentlich nichts schlimmes. pic.twitter.com/p5iSVDBAK2— f0x_ aus der IT (🏡 ) (@f0xfromit) July 25, 2026
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