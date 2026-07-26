Изгнанник Суркиса разнес Биловара после фиаско Динамо: «Я могу сказать...»

Бывший форвард киевского Динамо Артем Кравец подверг критике защитника «бело-синих» Кристиана Биловара после первого матча киевлян против ПАОКа (2:3) в квалификации в Лигу Европы.

Артем анализировал моменты матча в прямом эфире в TikTok и нарвался на критику от одного из пользователей, призвавшего трезво оценить уровень защитника «бело-синих» Кристиана Биловара:

«Мы называем это «зять» и здесь н***й разбирать. И так все понятно, слаб защитник как для такого уровня, вот от этого и пропущены голы. Почему вы не можете этого сказать? Это футбольная этика какая-нибудь? Или вы действительно считаете, что это хороший защитник ДК?», – написал пользователь.

Портной не стал молчать, согласившись с критиком. Артем заметил, что легко может сказать в лицо Кристиану, что он плохой защитник.

Нет, защитник плохой! Просто и так все ясно, что это не уровень! Я это ему даже в лицо могу сказать без проблем!».

Ответный матч между Динамо и ПАОКом запланирован на четверг, 30 июля. Стартовый свисток раздастся в 20:45 по киевскому времени.

Артем работал советником Игоря Суркиса, но оставил свой пост в столичном гранде в августе 2025 года. После ухода из расположения киевского клуба Кравец дерзко раскритиковал «бело-синих».