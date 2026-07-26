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Украина. Премьер лига
26 июля 2026, 10:16 | Обновлено 26 июля 2026, 10:37
3226
20

Изгнанник Суркиса разнес Биловара после фиаско Динамо: «Я могу сказать...»

Артем Кравец признал, что Кристиан Биловар довольно слабый футболист

26 июля 2026, 10:16 | Обновлено 26 июля 2026, 10:37
3226
20 Comments
Изгнанник Суркиса разнес Биловара после фиаско Динамо: «Я могу сказать...»
ФК Динамо Киев
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Бывший форвард киевского Динамо Артем Кравец подверг критике защитника «бело-синих» Кристиана Биловара после первого матча киевлян против ПАОКа (2:3) в квалификации в Лигу Европы.

Артем анализировал моменты матча в прямом эфире в TikTok и нарвался на критику от одного из пользователей, призвавшего трезво оценить уровень защитника «бело-синих» Кристиана Биловара:

«Мы называем это «зять» и здесь н***й разбирать. И так все понятно, слаб защитник как для такого уровня, вот от этого и пропущены голы. Почему вы не можете этого сказать? Это футбольная этика какая-нибудь? Или вы действительно считаете, что это хороший защитник ДК?», – написал пользователь.

Портной не стал молчать, согласившись с критиком. Артем заметил, что легко может сказать в лицо Кристиану, что он плохой защитник.

Нет, защитник плохой! Просто и так все ясно, что это не уровень! Я это ему даже в лицо могу сказать без проблем!».

Ответный матч между Динамо и ПАОКом запланирован на четверг, 30 июля. Стартовый свисток раздастся в 20:45 по киевскому времени.

Артем работал советником Игоря Суркиса, но оставил свой пост в столичном гранде в августе 2025 года. После ухода из расположения киевского клуба Кравец дерзко раскритиковал «бело-синих».

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Артем Кравец Кристиан Биловар Динамо Киев ПАОК Динамо - ПАОК Лига Европы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 20
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шо є то є, але ж не один біловар тупить
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+6
Та там не тільки в Біловарі проблема, хвалений Михавко теж не ахти, Нещерет не має достатнього зросту і через це не тягне всі крайні удари, Кендзьора мав би зараз догравати свою кар'єру в якомусь другорядному клубі, а не в Динамо грати. Бражко не опорник, він центральний півзахисник, підходящий більш під систему з двома центральними півзахисниками, а не одним опорником. Волошин прямолінійний бігунок, який не може на техніці обвести суперника. "Несостоящая зірка укр.футболу" Шапаренко нулячий як в атакувальному так і захисному плані, він тільки візьме м'яч пробіжить з ним пару метрів поки не накриють, і на тому все, відбору немає, атакувальних завершальних дій від нього немає, асистів немає, єфективності від нього ноль. Пихальонок має хорошу ліву ногу, і більши нічого, швидкості нема, дриблінгу нема, на роль інсайдера не підходить, він теж більше під систему з двома центральними півзахисниками, але в такому випадку потрібно щоб ще був вільний плеймейкер "десятка", наприклад той же Люсін. Я не розумію, чому Динамо якщо вже вибрало собі за політику роботи команду з українців, з власних вихованців, не заграває всіх молодих яких може.
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+4
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+ 1 000 000!
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+4
100%
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+4
Вообще не помню от него какой-то матч  где бы он хорошо отыграл. 
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+2
А  кто на уровне и какой он вообще
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+1
А доця Суркіса незгодна з таким висновком..
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+1
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Поки є зацікавленість, швидко продати Біловара в Барселону!
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+1
В нього були і нормальні матчі . Моя думка - не його матч .А Кравець ---біженець ніяк не може забути ,що викинули його як мусор ! Плаче і плаче .Приїжджай в Україну і тут виписуй ,слабо ? 
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-7
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