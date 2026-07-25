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  4. Дарья Снигур – Тереза Валентова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
25 июля 2026, 14:52 |
1179
4

Дарья Снигур – Тереза Валентова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Праге

25 июля 2026, 14:52 |
1179
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Дарья Снигур – Тереза Валентова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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25 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) сыграет матч 1/2 финала на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.

В полуфинале украинка играет против представительницы Чехии Терезы Валентовой (WTA 63). Встреча началась в 14:40 по Киеву.

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Счет очных противостояний соперниц – 1:0 в пользу чешской теннисистки.

Победительница поединка в финале сыграет либо с Лилли Таггер, либо с Барборой Крейчиковой.

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 4
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Є 1 сет!
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+1
40:0 і після цього 5 програних розіграшів поспіль?!!
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0
Тереза-здорова тьолка,важко Дарині...
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-1
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