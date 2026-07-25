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Первая лига
Агробизнес
25.07.2026 12:00 – FT 0 : 3
Полтава
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Украина. Первая лига
25 июля 2026, 14:02 | Обновлено 25 июля 2026, 14:11
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Начали сезон с разгрома. Полтава на выезде победила Агробизнес

Поединок «Агробизнес» – СК «Полтава» завершился со счетом 0:3

25 июля 2026, 14:02 | Обновлено 25 июля 2026, 14:11
98
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Начали сезон с разгрома. Полтава на выезде победила Агробизнес
СК Полтава
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В субботу, 25 июля, продолжилась игровая программа 1-го тура Первой лиги. «Агробизнес» на своем поле принимал «Полтаву», которая по итогам прошлого сезона покинула УПЛ.

Первый тайм прошел с преимуществом хозяев поля. «Полтава» в большей степени оборонялась.

А вот после перерыва матч складывался уже в пользу команды гостей. На 57-й минуте Никита Кононов открыл счет.

На 77-й минуте счет стал 0:2. Валерий Сад пробил и мяч рикошетом от ноги соперника влетел в сетку.

Окончательно добил «Агробизнес» Дмитрий Прихна. Цели достиг его диагональный удар на 85-й минуте.

Первая лига. 1-й тур. Волочиск, стадион «Юность». 25 июля

«Агробизнес» (Волочиск) – СК «Полтава» (Полтава) – 0:3

Голы: Кононов, 57, Сад, 77, Прихна, 85

Видеозапись матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Прихна (Полтава).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Сад (Полтава).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Кононов (Полтава).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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