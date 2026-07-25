Начали сезон с разгрома. Полтава на выезде победила Агробизнес

В субботу, 25 июля, продолжилась игровая программа 1-го тура Первой лиги. «Агробизнес» на своем поле принимал «Полтаву», которая по итогам прошлого сезона покинула УПЛ.

Первый тайм прошел с преимуществом хозяев поля. «Полтава» в большей степени оборонялась.

А вот после перерыва матч складывался уже в пользу команды гостей. На 57-й минуте Никита Кононов открыл счет.

На 77-й минуте счет стал 0:2. Валерий Сад пробил и мяч рикошетом от ноги соперника влетел в сетку.

Окончательно добил «Агробизнес» Дмитрий Прихна. Цели достиг его диагональный удар на 85-й минуте.

Первая лига. 1-й тур. Волочиск, стадион «Юность». 25 июля

«Агробизнес» (Волочиск) – СК «Полтава» (Полтава) – 0:3

Голы: Кононов, 57, Сад, 77, Прихна, 85

Видеозапись матча