Начали сезон с разгрома. Полтава на выезде победила Агробизнес
Поединок «Агробизнес» – СК «Полтава» завершился со счетом 0:3
В субботу, 25 июля, продолжилась игровая программа 1-го тура Первой лиги. «Агробизнес» на своем поле принимал «Полтаву», которая по итогам прошлого сезона покинула УПЛ.
Первый тайм прошел с преимуществом хозяев поля. «Полтава» в большей степени оборонялась.
А вот после перерыва матч складывался уже в пользу команды гостей. На 57-й минуте Никита Кононов открыл счет.
На 77-й минуте счет стал 0:2. Валерий Сад пробил и мяч рикошетом от ноги соперника влетел в сетку.
Окончательно добил «Агробизнес» Дмитрий Прихна. Цели достиг его диагональный удар на 85-й минуте.
Первая лига. 1-й тур. Волочиск, стадион «Юность». 25 июля
«Агробизнес» (Волочиск) – СК «Полтава» (Полтава) – 0:3
Голы: Кононов, 57, Сад, 77, Прихна, 85
Видеозапись матча
События матча
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