Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Хорошо, что это первый тур – сразу дали нам по шапке»

В матче 1-го тура Первой лиги Агробизнес на своем поле со счетом 0:3 проиграл Полтаве. Итоги матча подвел главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский.

– Если оценивать первый тайм, где полностью преимущество на нашей стороне было, и я не ожидал, что мы можем 3:0 проиграть. Это такой очень сильный удар, для меня в первую очередь, потому что при такой игре, что команда показала в первом тайме, я бы даже не мог в страшном сне вообразить, что такой результат будет. Но это футбол – будем анализировать, будем искать ошибки. После такого счёта будут изменения в составе. Не без того. Потому что за место нужно бороться, потому что есть некоторые футболисты, которых за ухо тянешь, а они не хотят сами цепляться за место в составе. Тогда будем делать выводы.

Хорошо, что это первый тур – сразу дали нам по шапке. Но еще раз говорю, очень понравился первый тайм. Самое главное, что есть куда двигаться дальше. Пока команда показала, что не может играть. Но те индивидуальные ошибки... Ну, если бы Полтава там разогнала атаку, забили там какую-то комбинацию, но три мяча - это три удара по воротам, и три мы получили. Обидно, но сделаем выводы и будем двигаться дальше.

– В стартовом составе братья Кристины вышли, Владимир Рудюк. Это такая селекция клуба после ухода Романа Толочко, Кузьмина, Гаврушко? Вы сами этих игроков хотели видеть в своей команде, и насколько они себя проявили?

– Рудюка я давно уже знаю, потому что еще когда работал в карпатской академии, то мы пересекались. Кристиных помню по Эпицентру. Разумеется, где-то у них было меньше игровой практики в Эпицентре, но это игроки, которых мы подбираем под свой стиль игры. Но еще раз говорю, нам где-то не хватает в завершающей стадии. Как будто моменты есть, но мы не можем забить мяч. Поэтому будем над этим работать, добавлять в плане агрессии и в плане завершения.

– Насколько отход лидеров повлиял? Значительна ли потеря Романа Толочко? И то, что он перешел в Александрию, очень ли это влияет? Потому что казалось, что он большой объем работы в Агробизнесе делал.

– Я никогда не жалею о тех футболистах, которые уходят из команды, потому что приходят новые футболисты, это нормальное явление в футболе. Люди ищут себе где лучше. Мы пытаемся найти футболистов, которые закроют эту позицию. Я думаю, что мы закрыли вполне добротными футболистами. Разумеется, скажут, что там 0:3 на табло, но в плане самой игры – я доволен первым таймом и будем просто развивать тот первый тайм и в дальнейшем.

– Есть ли задача попасть в первую двойку, чтобы напрямую выходить?

– Знаете, я сейчас скажу, что у нас задача есть, и в соцсетях снова – Агробизнесу не надо, и начнется... Наша задача – выходить на каждую игру и показывать хороший футбол. Если будет футбол хороший, комбинационный, мы будем наверху турнирной таблицы, а там уже будем по факту смотреть, когда будет завершение чемпионата, где мы будем находиться.