Агробизнес – Полтава – 0:3. Забили во втором тайме. Видео голов и обзор
Неудачное начало сезона для команды Александра Чижевского
В субботу, 25 июля, в Волочиске состоялся поединок 1-го тура Первой лиги. «Агробизнес» принимал «Полтаву», которая по итогам прошлого сезона покинула УПЛ.
В первом тайме преимуществом владели хозяева поля. «Полтава» в большей степени оборонялась, проводя редкие контратаки.
А вот после перерыва матч складывался уже в пользу полтавского клуба. На 57-й минуте Никита Кононов открыл счет.
На 77-й минуте счет стал 0:2. Валерий Сад нанес удар, и мяч рикошетом от ноги соперника влетел в сетку.
Окончательно добил «Агробизнес» Дмитрий Прихна. Его диагональный удар достиг цели на 85-й минуте.
Первая лига. 1-й тур. Волочиск, стадион «Юность». 25 июля
«Агробизнес» (Волочиск) – СК «Полтава» (Полтава) – 0:3
Голы: Кононов, 57, Сад, 77, Прихна, 85
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
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