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Первая лига
Агробизнес
25.07.2026 12:00 – FT 0 : 3
Полтава
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Украина. Первая лига
25 июля 2026, 19:21 |
72
0

Агробизнес – Полтава – 0:3. Забили во втором тайме. Видео голов и обзор

Неудачное начало сезона для команды Александра Чижевского

25 июля 2026, 19:21 |
72
0
Агробизнес – Полтава – 0:3. Забили во втором тайме. Видео голов и обзор
ФК Агробизнес
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В субботу, 25 июля, в Волочиске состоялся поединок 1-го тура Первой лиги. «Агробизнес» принимал «Полтаву», которая по итогам прошлого сезона покинула УПЛ.

В первом тайме преимуществом владели хозяева поля. «Полтава» в большей степени оборонялась, проводя редкие контратаки.

А вот после перерыва матч складывался уже в пользу полтавского клуба. На 57-й минуте Никита Кононов открыл счет.

На 77-й минуте счет стал 0:2. Валерий Сад нанес удар, и мяч рикошетом от ноги соперника влетел в сетку.

Окончательно добил «Агробизнес» Дмитрий Прихна. Его диагональный удар достиг цели на 85-й минуте.

Первая лига. 1-й тур. Волочиск, стадион «Юность». 25 июля

«Агробизнес» (Волочиск) – СК «Полтава» (Полтава) – 0:3

Голы: Кононов, 57, Сад, 77, Прихна, 85

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Прихна (Полтава).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Сад (Полтава).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Кононов (Полтава).
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Полтава чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Агробизнес Дмитрий Прихна Валерий Сад Никита Кононов видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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