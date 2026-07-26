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  4. ПСЖ может осуществить сенсационный трансфер обладателя Золотого мяча
Франция
26 июля 2026, 08:02 |
721
0

ПСЖ может осуществить сенсационный трансфер обладателя Золотого мяча

Дембеле заинтересовал «Аль-Хиляль»

26 июля 2026, 08:02 |
721
0
ПСЖ может осуществить сенсационный трансфер обладателя Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле
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Французский вингер Усман Дембеле может сменить клуб. Интерес к действующему обладателю «Золотого мяча» проявляет саудовский «Аль-Хиляль», который уже начал первые контакты с представителями футболиста.

По информации источника, руководство саудовского гранда пока не выходило на официальные переговоры с «ПСЖ». Прежде всего клуб хочет понять, готов ли 28-летний француз рассмотреть вариант с переездом в Саудовскую Аравию. Только после положительного ответа игрока возможно начало переговоров с парижским клубом.

В прошлом сезоне Дембеле принял участие в 40 матчах в составе «ПСЖ», отличившись 20 забитыми голами и 11 голевыми передачами.

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Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Аль-Хиляль Усман Дембеле ПСЖ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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