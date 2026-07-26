ПСЖ может осуществить сенсационный трансфер обладателя Золотого мяча
Дембеле заинтересовал «Аль-Хиляль»
Французский вингер Усман Дембеле может сменить клуб. Интерес к действующему обладателю «Золотого мяча» проявляет саудовский «Аль-Хиляль», который уже начал первые контакты с представителями футболиста.
По информации источника, руководство саудовского гранда пока не выходило на официальные переговоры с «ПСЖ». Прежде всего клуб хочет понять, готов ли 28-летний француз рассмотреть вариант с переездом в Саудовскую Аравию. Только после положительного ответа игрока возможно начало переговоров с парижским клубом.
В прошлом сезоне Дембеле принял участие в 40 матчах в составе «ПСЖ», отличившись 20 забитыми голами и 11 голевыми передачами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 25 июля в Саудовской Аравии
Антон обыграл Александера Урсенбахера, Михаил уступил Лиаму Хайфилду