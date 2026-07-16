Конфликт в сборной Франции. Слова Усмана Дембеле раздражали партнеров

Сборная Франции ничего не показала против испанской команды в полуфинале чемпионата мира 2026 года и проиграла со счетом 0:2.

Нападающий Усман Дембеле попытался спровоцировать реакцию, высказавшись в перерыве. Обладатель «Золотого мяча» 2025 года указал на отсутствие координации в прессинге французов, а также был расстроен отсутствием поддержки со стороны товарищей по команде, когда он сам инициировал прессинг на игрока с мячом.

Несколько игроков сборной были раздражены его выпадом, полагая, что Дембеле склонен повышать голос, несмотря на то, что сам испытывал трудности. Точка зрения Дембеле не разделялась и его тренером: по мнению Дидье Дешама проблема была скорее в недостатке технического контроля.

После выхода из раздевалки сборная Франции сыграла так же и не смогла перевернуть ход матча.