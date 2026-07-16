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Чемпионат мира
16 июля 2026, 18:39 | Обновлено 16 июля 2026, 18:40
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Конфликт в сборной Франции. Слова Усмана Дембеле раздражали партнеров

Усман Дембеле не смог донести свои мысли до партнеров в матче с Испанией

16 июля 2026, 18:39 | Обновлено 16 июля 2026, 18:40
702
0
Конфликт в сборной Франции. Слова Усмана Дембеле раздражали партнеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле
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Сборная Франции ничего не показала против испанской команды в полуфинале чемпионата мира 2026 года и проиграла со счетом 0:2.

Нападающий Усман Дембеле попытался спровоцировать реакцию, высказавшись в перерыве. Обладатель «Золотого мяча» 2025 года указал на отсутствие координации в прессинге французов, а также был расстроен отсутствием поддержки со стороны товарищей по команде, когда он сам инициировал прессинг на игрока с мячом.

Несколько игроков сборной были раздражены его выпадом, полагая, что Дембеле склонен повышать голос, несмотря на то, что сам испытывал трудности. Точка зрения Дембеле не разделялась и его тренером: по мнению Дидье Дешама проблема была скорее в недостатке технического контроля.

После выхода из раздевалки сборная Франции сыграла так же и не смогла перевернуть ход матча.

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Усман Дембеле сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу Франция - Испания Дидье Дешам
Руслан Полищук Источник: L'Equipe
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