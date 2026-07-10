Мбаппе дал совет Дембеле, после которого Усман забил Марокко на ЧМ-2026

Вингер национальной сборной Франции Усман Дембеле поделился эмоциями после победы своей команды над национальной сборной Марокко (2:0) в 1/4 финала ЧМ-2026.

«Мы очень счастливы. Мы были по-настоящему сосредоточены на этом матче. Это мой третий полуфинал чемпионата мира со сборной Франции. Это чистая радость, чистое удовольствие. Мы будем сконцентрированы на том, что ждет нас дальше.

За две или три минуты до моего гола Килиан сказал мне оставаться в центре. Он совершил чудесный рывок, открывший для меня путь. Я очень хотел просто попасть в створ ворот и увидеть, как мяч окажется в сетке. Я счастлив», – сказал Дембеле.

Сборная Франции уверенно шагает по Мундиалю. В полуфинале ЧМ-2026 подопечные Дидье Дешама сыграют с победителем матча 1/4 финала между сборными Испании и Бельгии.