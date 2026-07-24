Игрок ЛНЗ рассказал, чего не хватило для победы над Гентом

Защитник черкасского ЛНЗ Александр Драмбаев подвел итоги первого матча против бельгийского «Гента» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

В первой встрече команды голов не забивали (0:0), так что следующий матч в Бельгии станет решающим.

«У нас было достаточно моментов, чтобы забить гол. Сыграли надежно в обороне. Повторюсь, были моменты и их нужно было реализовывать. На следующую игру нужно поехать в таком боевом настроении и работать, несмотря на результат.

Победили или сыграли вничью, дуэль ведь состоит не из одной игры на этом этапе. Поэтому продолжаем. Будем готовиться, через неделю встретимся снова.

Чего не хватило для гола? Реализации. С такими командами не будет много моментов, так что достаточно одного момента для гола и победы. Нужно работать больше.

Чего ожидаем от матча в Бельгии? Ждём только одного развития событий – реальной битвы и только победы», – сказал Драмбаев.