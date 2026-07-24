Поединок с Копенгагеном стал юбилейным для Георгия Бущана
Голкипер «волков» провел 200-й матч в украинской карьере
Поединок с «Копенгагеном» (3:3) стал 200-м в украинской карьере 32-летнего голкипера «волков» Георгия Бущана. 124 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 49 – в еврокубках, 18 – за национальную сборную, 8 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины. На клубном уровне 177 матчей Георгий провел за «Динамо» и 5 – за «Полесье».
На рубеж «200» Бущан вышел через 8 лет 337 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 20 августа 2017 года в домашнем поединке динамовцев со «Сталью» в УПЛ (4:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
200 матчей в украинской карьере Георгия Бущана
|
Сезон
|
Клуб Бущана
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
2017/18
|
Динамо
|
6
|
3
|
-
|
3
|
-
|
12
|
2018/19
|
Динамо
|
7
|
1
|
-
|
1
|
-
|
9
|
2019/20
|
Динамо
|
20
|
3
|
-
|
5
|
-
|
28
|
2020/21
|
Динамо
|
23
|
-
|
1
|
11
|
11
|
46
|
2021/22
|
Динамо
|
15
|
-
|
-
|
5
|
4
|
24
|
2022/23
|
Динамо
|
8
|
-
|
-
|
8
|
-
|
16
|
2023/24
|
Динамо
|
26
|
-
|
-
|
4
|
3
|
33
|
2024/25
|
Динамо
|
16
|
-
|
-
|
11
|
-
|
27
|
2025/26
|
Полесье
|
3
|
1
|
-
|
-
|
-
|
4
|
2026/27
|
Полесье
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
Итого
|
|
124
|
8
|
1
|
49
|
18
|
200
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
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