Поединок с Копенгагеном стал юбилейным для Георгия Бущана

Поединок с «Копенгагеном» (3:3) стал 200-м в украинской карьере 32-летнего голкипера «волков» Георгия Бущана. 124 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 49 – в еврокубках, 18 – за национальную сборную, 8 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины. На клубном уровне 177 матчей Георгий провел за «Динамо» и 5 – за «Полесье».

На рубеж «200» Бущан вышел через 8 лет 337 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 20 августа 2017 года в домашнем поединке динамовцев со «Сталью» в УПЛ (4:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

200 матчей в украинской карьере Георгия Бущана

Сезон Клуб Бущана ЧУ КУ СК ЕК СУ Всего 2017/18 Динамо 6 3 - 3 - 12 2018/19 Динамо 7 1 - 1 - 9 2019/20 Динамо 20 3 - 5 - 28 2020/21 Динамо 23 - 1 11 11 46 2021/22 Динамо 15 - - 5 4 24 2022/23 Динамо 8 - - 8 - 16 2023/24 Динамо 26 - - 4 3 33 2024/25 Динамо 16 - - 11 - 27 2025/26 Полесье 3 1 - - - 4 2026/27 Полесье - - - 1 - 1 Итого 124 8 1 49 18 200

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.