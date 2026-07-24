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Лига конференций
24 июля 2026, 14:47 | Обновлено 24 июля 2026, 15:15
98
0

Поединок с Копенгагеном стал юбилейным для Георгия Бущана

Голкипер «волков» провел 200-й матч в украинской карьере

24 июля 2026, 14:47 | Обновлено 24 июля 2026, 15:15
98
0
Поединок с Копенгагеном стал юбилейным для Георгия Бущана
ФК Полесье. Георгий Бущан
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Поединок с «Копенгагеном» (3:3) стал 200-м в украинской карьере 32-летнего голкипера «волков» Георгия Бущана. 124 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 49 – в еврокубках, 18 – за национальную сборную, 8 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины. На клубном уровне 177 матчей Георгий провел за «Динамо» и 5 – за «Полесье».

На рубеж «200» Бущан вышел через 8 лет 337 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 20 августа 2017 года в домашнем поединке динамовцев со «Сталью» в УПЛ (4:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

200 матчей в украинской карьере Георгия Бущана

Сезон

Клуб Бущана

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

Всего

2017/18

Динамо

6

3

-

3

-

12

2018/19

Динамо

7

1

-

1

-

9

2019/20

Динамо

20

3

-

5

-

28

2020/21

Динамо

23

-

1

11

11

46

2021/22

Динамо

15

-

-

5

4

24

2022/23

Динамо

8

-

-

8

-

16

2023/24

Динамо

26

-

-

4

3

33

2024/25

Динамо

16

-

-

11

-

27

2025/26

Полесье

3

1

-

-

-

4

2026/27

Полесье

-

-

-

1

-

1

Итого

124

8

1

49

18

200

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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