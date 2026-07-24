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Лига конференций
24 июля 2026, 11:37 |
953
0

Известный тренер объяснил, почему Динамо провалило матч против ПАОКа в ЛЕ

Олег Дулуб поделился эмоциями после поражения киевского Динамо от греческого ПАОКа (2:3)

24 июля 2026, 11:37 |
953
0
Известный тренер объяснил, почему Динамо провалило матч против ПАОКа в ЛЕ
ФК Динамо Киев
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Известный тренер Олег Дулуб поделился эмоциями после поражения киевского Динамо от греческого ПАОКа (2:3) в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы.

– Предлагаю перейти в Динамо, где опорная зона тоже стала слабым местом. Несмотря на забитый мяч Бражко, во всех трех пропущенных голах можно найти его недоработку, а второй мяч в ворота киевлян – вообще голевая ошибка от Владимира. Как оцените выступление оборонительной линии "Динамо" в целом?

– Я для себя нарисовал три проблемных зоны в защите Динамо. Первая – зона за спиной Дубинчака, куда ПАОК выходил за счет диагоналей плюс подключение крайних защитников. Пока играл Герреро, он вообще не дорабатывал во время игры в обороне. Вторая зона – между Кендзерой и Беловаром. И третья – непосредственно опорная зона.

Но я бы не списывал все на Бражка. Его ошибка носила скорее тактический характер – есть железное футбольное правило: в подкатах мяч в сторону собственных ворот не выбивается. По моему мнению, это был просто несчастный случай. Я бы посмотрел шире: в опорной зоне были еще Шапаренко и Пихалонок. Соперник забил свои мячи именно оттуда. Понятно, что был проигрыш прямо в этой зоне.

Все изменилось, когда появились Буяльский и Лонвейк. Начали возникать моменты, и та веселая концовка могла вообще завершиться разгромом. У Пономаренко на 83-й минуте в течение одной минуты было два железных момента, причем Буяльский выводил его на шикарную ударную позицию.

– Не становится ли тренерский штаб заложником ситуации, когда единственным действенным решением, если игра не идет или идет не по плану, есть выход Ярмоленко и Буяльского?

- Я не думаю, что тренеры являются чьими-то заложниками или испытывают давление. Они сами принимают решение. Есть опытные игроки с креативом и мы видим, что Буяльского и Ярмоленко хватает физически. Любая команда – это поиск идеального сочетания исполнителей.

Например, мы раньше говорили, что Дубинчак очень плохо сочетается с Редушко, потому что они действуют однопланово, закрывают зоны друг другу, и у Влада нет свободы действий. Когда вышел Герреро, у Дубинчека открылся фланг – и пошла голевая передача. Но при этом сразу просел правый фланг, где действовал Волошин.

Мне было очень интересно сравнивать эту игру с матчем против Университа. В первом тайме вся игра строилась через Дубинчака, Шапаренко, Герреро на левом фланге. Но как только появились Ярмоленко и Буяльский, сразу другим стал Кендзер, которого до этого тянуло в центральную зону. Последовала его предголевая передача на Буяльского, сброс и завершение Лонвейка. Это и есть та футбольная «химия», взаимодействие игроков. Появление одного-двух таких исполнителей способно перевернуть всю игру с ног на голову. Потому что вот до выхода Буяльского и Ярмоленко мне казалось, что скорее 1:4 будет. А тут просто с ног на голову все перевернулось, – сказал Дулуб.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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