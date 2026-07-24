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  4. Йожеф Сабо вынес вердикт Динамо после поражения от ПАОКа в Лиге Европы
Украина. Премьер лига
24 июля 2026, 10:39 | Обновлено 24 июля 2026, 10:41
2809
4

Йожеф Сабо вынес вердикт Динамо после поражения от ПАОКа в Лиге Европы

Бывший тренер киевского клуба отреагировал на поражение «бело-синих» в квалификации еврокубков

24 июля 2026, 10:39 | Обновлено 24 июля 2026, 10:41
2809
4 Comments
Йожеф Сабо вынес вердикт Динамо после поражения от ПАОКа в Лиге Европы
ФК Динамо Киев
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Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо остался недоволен игрой «бело-синих», которые уступили греческому ПАОКу (2:3) во втором квалификационном раунде Лиги Европы:

«Никого ни хвалить, ни унижать не буду. Проиграли довольно посредственной команде, потому что пропустили ненужные, необязательные голы. Что делали центральные защитники? Я не понимаю...

Проходной двор по центру обороны в «Динамо», потому что такие вот у нас ныне футболисты. Не очень интересно мне было даже смотреть этот матч.

Я очень хотел, чтобы «Динамо» победило, всем сердцем за них переживал, но, будем откровенны – киевская команда выглядела хуже греческой. Поражение заслуженное. Очень много ошибок в игре киевлян, очень.

Ну нельзя так играть! Никто никого не подстраховывает, когда соперник атакует, не сужаются... Это все тактические ошибки. Простые ошибки. Что динамовцы делают, отрабатывают на тренировках, мне неизвестно», – остался недоволен Сабо.

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Лига Европы Динамо Киев Динамо - ПАОК ПАОК Йожеф Сабо
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 4
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Верно Э. Сабо сказал, "Что они делают и отрабатывают на тренировках", ни чего, потому что Костюк не тренер для динамо, послушайте, какую он галиматью говорит после проигрыша.
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+5
Одне не зрозуміло навіщо їхати на збори і нікуя там не робити 
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+1
Повністю згоден 
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+1
Футболісти Динамо, в першу чергу тупі тактично, а без тактичних знань жодна фізика не допоможе.
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0
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