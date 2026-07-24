Йожеф Сабо вынес вердикт Динамо после поражения от ПАОКа в Лиге Европы
Бывший тренер киевского клуба отреагировал на поражение «бело-синих» в квалификации еврокубков
Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо остался недоволен игрой «бело-синих», которые уступили греческому ПАОКу (2:3) во втором квалификационном раунде Лиги Европы:
«Никого ни хвалить, ни унижать не буду. Проиграли довольно посредственной команде, потому что пропустили ненужные, необязательные голы. Что делали центральные защитники? Я не понимаю...
Проходной двор по центру обороны в «Динамо», потому что такие вот у нас ныне футболисты. Не очень интересно мне было даже смотреть этот матч.
Я очень хотел, чтобы «Динамо» победило, всем сердцем за них переживал, но, будем откровенны – киевская команда выглядела хуже греческой. Поражение заслуженное. Очень много ошибок в игре киевлян, очень.
Ну нельзя так играть! Никто никого не подстраховывает, когда соперник атакует, не сужаются... Это все тактические ошибки. Простые ошибки. Что динамовцы делают, отрабатывают на тренировках, мне неизвестно», – остался недоволен Сабо.
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