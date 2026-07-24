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  4. Жирона сказала «нет» Цыганкову. Виктора хотят титулованные клубы Испании
Испания
24 июля 2026, 09:55 |
7387
2

Жирона сказала «нет» Цыганкову. Виктора хотят титулованные клубы Испании

В услугах украинца заинтересованы «Валенсия» и «Севилья»

24 июля 2026, 09:55 |
7387
2 Comments
Жирона сказала «нет» Цыганкову. Виктора хотят титулованные клубы Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Украинский вингер Виктор Цыганков обратился к «Жироне» с просьбой предоставить ему статус свободного агента. Об этом сообщает испанское издание Lagrada со ссылкой на журналиста Диего Пико.

По информации источника, 28-летний футболист недоволен тем, что клуб якобы не выполнил ранее данные ему обещания. После вылета «Жироны» в Сегунду Цыганков не намерен выступать во втором по силе дивизионе Испании и стремится продолжить карьеру на самом высоком уровне.

Впрочем, «Жирона» не планирует отпускать одного из своих ключевых игроков бесплатно. Контракт украинца действует до лета 2027 года.

Также сообщается, что за ситуацией вокруг украинского вингера следят «Валенсия» и «Севилья». Оба клуба могут активизировать интерес в случае, если футболист получит статус свободного агента.

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Вільного агента, ахахах 🤣
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0
Віця так хотів швидко втекти з України, що не подумав про наслідки. А вони такі, що Жирона дійсно не хоче втрачати гроші, а великий відсоток від продажу Жирона має перерахувати Динамо. Віця зі своїм агентом і батьком думали, що Жирона вічно буде у Ла Лізі і ніяк не думали про Сегунду. А реалії - вони такі. 
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