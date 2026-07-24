Жирона сказала «нет» Цыганкову. Виктора хотят титулованные клубы Испании

Украинский вингер Виктор Цыганков обратился к «Жироне» с просьбой предоставить ему статус свободного агента. Об этом сообщает испанское издание Lagrada со ссылкой на журналиста Диего Пико.

По информации источника, 28-летний футболист недоволен тем, что клуб якобы не выполнил ранее данные ему обещания. После вылета «Жироны» в Сегунду Цыганков не намерен выступать во втором по силе дивизионе Испании и стремится продолжить карьеру на самом высоком уровне.

Впрочем, «Жирона» не планирует отпускать одного из своих ключевых игроков бесплатно. Контракт украинца действует до лета 2027 года.

Также сообщается, что за ситуацией вокруг украинского вингера следят «Валенсия» и «Севилья». Оба клуба могут активизировать интерес в случае, если футболист получит статус свободного агента.