Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков начал прямые переговоры с известным клубом
Турция
23 июля 2026, 08:02 |
965
0

Цыганков начал прямые переговоры с известным клубом

Украинец может перейти в «Трабзонспор»

23 июля 2026, 08:02 |
965
0
Цыганков начал прямые переговоры с известным клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации турецких СМИ, «Трабзонспор» активно работает над трансфером 28-летнего футболиста. Переговоры между сторонами проходят в позитивном ключе, а руководство клуба рассматривает Цыганкова как одного из главных кандидатов на усиление правого фланга атаки.

Сообщается, что в шорт-листе турецкого клуба также находится вингер «Мидтьюлланда» Дарио Осорио. В то же время именно украинский футболист на данный момент является одним из приоритетных вариантов, а окончательное решение будет принято после оценки финансовых условий обоих потенциальных соглашений.

«Трабзонспор» намерен в ближайшее время решить вопрос с усилением состава, поэтому судьба возможного перехода Цыганкова может решиться уже в ближайшие дни.

По теме:
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
Рома получила официальное предложение по Довбику. Трудный выбор
Топ-клуб Серии А выставил на трансфер звезду сборной Бельгии
трансферы Трабзонспор Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги Мидтьюлланд
Дмитрий Олийченко Источник: Taka Gazetesi
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Футбол | 22 июля 2026, 09:48 6
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб

Вингер готов перейти в «Трабзонспор»

ЛНЗ – Гент. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 23 июля 2026, 08:15 2
ЛНЗ – Гент. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
ЛНЗ – Гент. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Хуже соперника для дебюта в еврокубках было сложно представить

ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков
Футбол | 22.07.2026, 19:22
ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков
ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Футбол | 22.07.2026, 17:47
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
Футбол | 23.07.2026, 00:56
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
21.07.2026, 08:18 40
Футбол
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
22.07.2026, 07:11 17
Футбол
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
23.07.2026, 07:34 8
Футбол
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
21.07.2026, 10:51 20
Футбол
Шахтер – Славен Белупо – 2:2. Караваев спас игру. Видео голов и обзор
Шахтер – Славен Белупо – 2:2. Караваев спас игру. Видео голов и обзор
21.07.2026, 22:14 2
Футбол
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
22.07.2026, 04:12
Бокс
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Усик отказался от тренировок и назвал причину
23.07.2026, 03:32
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины
22.07.2026, 14:21 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем