Цыганков начал прямые переговоры с известным клубом

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации турецких СМИ, «Трабзонспор» активно работает над трансфером 28-летнего футболиста. Переговоры между сторонами проходят в позитивном ключе, а руководство клуба рассматривает Цыганкова как одного из главных кандидатов на усиление правого фланга атаки.

Сообщается, что в шорт-листе турецкого клуба также находится вингер «Мидтьюлланда» Дарио Осорио. В то же время именно украинский футболист на данный момент является одним из приоритетных вариантов, а окончательное решение будет принято после оценки финансовых условий обоих потенциальных соглашений.

«Трабзонспор» намерен в ближайшее время решить вопрос с усилением состава, поэтому судьба возможного перехода Цыганкова может решиться уже в ближайшие дни.