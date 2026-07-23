БЕЗСОНОВ: «Я себе такого представить не мог. Отправил фото автомата»
Легенда клуба – об отношении к россиянам
Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной СССР Владимир Бессонов признался, что не мог представить себе начало полномасштабной войны России против Украины.
«Ой, как говорится: в страшном сне… Никогда в жизни не подумал бы, что Россия нападет на Украину. Я бы на что угодно поспорил. Ведь сколько у нас там было друзей. Я не ошибся – было, потому что сейчас, конечно, общения никакого нет. Я всем друзьям, которые остались в Москве, отправил фотографию автомата Калашникова», – добавил бывший футболист.
Бывший тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко рассказал, как Мирча Луческу неуважительно обошёлся с легендой «Динамо» Владимиром Бессоновым.
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