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  4. БЕЗСОНОВ: «Я себе такого представить не мог. Отправил фото автомата»
Чемпионат мира
23 июля 2026, 20:28 |
778
0

БЕЗСОНОВ: «Я себе такого представить не мог. Отправил фото автомата»

Легенда клуба – об отношении к россиянам

23 июля 2026, 20:28 |
778
0
БЕЗСОНОВ: «Я себе такого представить не мог. Отправил фото автомата»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Безсонов
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Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной СССР Владимир Бессонов признался, что не мог представить себе начало полномасштабной войны России против Украины.

«Ой, как говорится: в страшном сне… Никогда в жизни не подумал бы, что Россия нападет на Украину. Я бы на что угодно поспорил. Ведь сколько у нас там было друзей. Я не ошибся – было, потому что сейчас, конечно, общения никакого нет. Я всем друзьям, которые остались в Москве, отправил фотографию автомата Калашникова», – добавил бывший футболист.

Бывший тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко рассказал, как Мирча Луческу неуважительно обошёлся с легендой «Динамо» Владимиром Бессоновым.

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Владимир Бессонов
Дмитрий Олийченко Источник: Гордон
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