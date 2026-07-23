БЕЗСОНОВ: «Я себе такого представить не мог. Отправил фото автомата»

Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной СССР Владимир Бессонов признался, что не мог представить себе начало полномасштабной войны России против Украины.

«Ой, как говорится: в страшном сне… Никогда в жизни не подумал бы, что Россия нападет на Украину. Я бы на что угодно поспорил. Ведь сколько у нас там было друзей. Я не ошибся – было, потому что сейчас, конечно, общения никакого нет. Я всем друзьям, которые остались в Москве, отправил фотографию автомата Калашникова», – добавил бывший футболист.