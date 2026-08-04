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  4. Легенде киевского Динамо запретили употреблять алкоголь
Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 21:52 |
2164
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Легенде киевского Динамо запретили употреблять алкоголь

Бессонов признался, почему бросил пить

04 августа 2026, 21:52 |
2164
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Легенде киевского Динамо запретили употреблять алкоголь
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бессонов
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Легенда киевского «Динамо» Владимир Бессонов признался, что полностью отказался от алкоголя после серьезного разговора с врачом.

«Сейчас я вообще не пью. Из-за проблем с коленями врач сказал мне: «Хочешь ходить на своих ногах – бросай пить». А потом добавил: «Не бросишь – будешь ездить на инвалидной коляске». После таких слов выбора уже не было.

Пил ли я, когда был футболистом? Да, я мог выпить, но пьяным на тренировку не приходил никогда. Если позволяешь себе что-то, то должен отвечать за это своей работой», – отметил Бессонов.

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Дмитрий Олийченко Источник: Гордон
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Комментарии 1
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Но за просер киевских сепаров от Карабаха Бессонов обязательно выпьет. Потому что украинец. Потому что он харьковчанин. А значит ненавидит кремлёвского ублюдка суркиса!
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