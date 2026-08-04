Легенде киевского Динамо запретили употреблять алкоголь
Бессонов признался, почему бросил пить
Легенда киевского «Динамо» Владимир Бессонов признался, что полностью отказался от алкоголя после серьезного разговора с врачом.
«Сейчас я вообще не пью. Из-за проблем с коленями врач сказал мне: «Хочешь ходить на своих ногах – бросай пить». А потом добавил: «Не бросишь – будешь ездить на инвалидной коляске». После таких слов выбора уже не было.
Пил ли я, когда был футболистом? Да, я мог выпить, но пьяным на тренировку не приходил никогда. Если позволяешь себе что-то, то должен отвечать за это своей работой», – отметил Бессонов.
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