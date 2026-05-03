Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Легенды Динамо не стали петь гимн Украины перед матчем с Шахтером
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 18:16 | Обновлено 03 мая 2026, 18:46
2546
3

ФОТО. Легенды Динамо не стали петь гимн Украины перед матчем с Шахтером

Легенды киевского клуба посетили матч против «Шахтера»

03 мая 2026, 18:16 | Обновлено 03 мая 2026, 18:46
2546
3 Comments
ФОТО. Легенды Динамо не стали петь гимн Украины перед матчем с Шахтером
ФК Динамо

В воскресенье, 3 мая, проходит центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк).

Встреча проходит на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок посетили легендарные футболисты киевлян – команды, победившей в Кубке Кубков 1986 года.

Как отмечает источник, во время исполнения гимна Украины Анатолий Демьяненко, Владимир Бессонов и Василий Рац не пели его.

ФОТО. Легенды «Динамо» не стали петь гимн Украины перед игрой с «Шахтером»

  

По теме:
КАЛЮЖНЫЙ: «Нельзя в пользу Полесья пенальти ставить? В чем секрет?
Гиорги МАЙСУРАДЗЕ: «Вау, это было поразительно»
ВИДЕО. Как Шахтер забил Динамо. Перед этим Ярмоленко упал на газон
Анатолий Демьяненко Владимир Бессонов Василий Рац Гимн Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу фото Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Оцените материал
(40)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Бокс | 02 мая 2026, 16:57 1
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве

Японский «Монстр» одолел своего соотечественника единогласным решением судей

Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
Футбол | 03 мая 2026, 13:11 9
Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер

Авторитетный в прошлом нападающий считает, что в этом поединке будет забито четыре мяча

Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Футбол | 03.05.2026, 06:47
Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Бокс | 03.05.2026, 07:22
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Белик извинился за провал Шахтера U-19 против Динамо: «Стыдно. Промолчу»
Футбол | 03.05.2026, 16:19
Белик извинился за провал Шахтера U-19 против Динамо: «Стыдно. Промолчу»
Белик извинился за провал Шахтера U-19 против Динамо: «Стыдно. Промолчу»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Легенди совка зганьбились, якщо щелепи російськомовні, то хоча б руку до серця, або голову схилили (
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Гомо совєтікус.
Ответить
0
Популярные новости
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
02.05.2026, 16:37 4
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 4
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
02.05.2026, 23:16 24
Хоккей
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
02.05.2026, 19:31 142
Теннис
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
02.05.2026, 19:52 13
Теннис
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
03.05.2026, 11:12 19
Футбол
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 32
Футбол
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
02.05.2026, 09:28 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем