ФОТО. Легенды Динамо не стали петь гимн Украины перед матчем с Шахтером

В воскресенье, 3 мая, проходит центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк).

Встреча проходит на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок посетили легендарные футболисты киевлян – команды, победившей в Кубке Кубков 1986 года.

Как отмечает источник, во время исполнения гимна Украины Анатолий Демьяненко, Владимир Бессонов и Василий Рац не пели его.

ФОТО. Легенды «Динамо» не стали петь гимн Украины перед игрой с «Шахтером»