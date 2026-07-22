Агуэро рассказал, почему Месси и Скалони поссорились в финале ЧМ-2026
Капитан сборной Аргентины остался недоволен выбранной тактикой против Испании
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони и капитан команды Лионель Месси поругались в финале чемпионата мира. Об этом сообщил бывший футболист Серхио Агуэро:
«Честно говоря, мне не понравилось, как закончился финал, особенно учитывая ссору между Лео и Скалони. Месси рассказал мне, что у него возник конфликт из-за тактики тренера и того, как он вел игру.
Месси сообщил тренеру, что нельзя просто сидеть в обороне и позволять Испании владеть мячом, потому что так они проиграют, но тренер настаивал на игре низким блоке, ожидая контратаки.
Кто, черт возьми, пойдет против лучшего футболиста в мире? Месси видит игру по-другому, но тренер был слишком горд, чтобы прислушаться к его совету.
Аргентина проиграла еще до начала финала, поэтому грустно, что Скалони подвел Лео на его последнем чемпионате мира после всего, что он сделал для национальной сборной», – признался Агуэро.
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