Агуэро рассказал, почему Месси и Скалони поссорились в финале ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони и капитан команды Лионель Месси поругались в финале чемпионата мира. Об этом сообщил бывший футболист Серхио Агуэро:

«Честно говоря, мне не понравилось, как закончился финал, особенно учитывая ссору между Лео и Скалони. Месси рассказал мне, что у него возник конфликт из-за тактики тренера и того, как он вел игру.

Месси сообщил тренеру, что нельзя просто сидеть в обороне и позволять Испании владеть мячом, потому что так они проиграют, но тренер настаивал на игре низким блоке, ожидая контратаки.

Кто, черт возьми, пойдет против лучшего футболиста в мире? Месси видит игру по-другому, но тренер был слишком горд, чтобы прислушаться к его совету.

Аргентина проиграла еще до начала финала, поэтому грустно, что Скалони подвел Лео на его последнем чемпионате мира после всего, что он сделал для национальной сборной», – признался Агуэро.