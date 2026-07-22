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  4. Агуэро рассказал, почему Месси и Скалони поссорились в финале ЧМ-2026
Чемпионат мира
22 июля 2026, 18:37 |
391
0

Агуэро рассказал, почему Месси и Скалони поссорились в финале ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины остался недоволен выбранной тактикой против Испании

22 июля 2026, 18:37 |
391
0
Агуэро рассказал, почему Месси и Скалони поссорились в финале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони и капитан команды Лионель Месси поругались в финале чемпионата мира. Об этом сообщил бывший футболист Серхио Агуэро:

«Честно говоря, мне не понравилось, как закончился финал, особенно учитывая ссору между Лео и Скалони. Месси рассказал мне, что у него возник конфликт из-за тактики тренера и того, как он вел игру.

Месси сообщил тренеру, что нельзя просто сидеть в обороне и позволять Испании владеть мячом, потому что так они проиграют, но тренер настаивал на игре низким блоке, ожидая контратаки.

Кто, черт возьми, пойдет против лучшего футболиста в мире? Месси видит игру по-другому, но тренер был слишком горд, чтобы прислушаться к его совету.

Аргентина проиграла еще до начала финала, поэтому грустно, что Скалони подвел Лео на его последнем чемпионате мира после всего, что он сделал для национальной сборной», – признался Агуэро.

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Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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