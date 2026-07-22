Стало известно, кто возглавит сборную Бельгии после ухода Гарсии

Нидерландский специалист Марк ван Боммель вскоре станет новым главным тренером национальной сборной Бельгии, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже полностью согласовали все детали контракта, который будет действовать до лета 2028 года.

Во главе сборной Бельгии Марк ван Боммель сменит Руди Гарсию, который покинул команду после поражения в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года против Испании (1:2).

Последним местом работы Марка ван Боммеля был бельгийский «Антверпен», который он покинул в 2024 году.