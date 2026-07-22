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Чемпионат мира
22 июля 2026, 18:08 | Обновлено 22 июля 2026, 18:24
352
0

Стало известно, кто возглавит сборную Бельгии после ухода Гарсии

Марк ван Боммель получит двухлетний контракт

22 июля 2026, 18:08 | Обновлено 22 июля 2026, 18:24
352
0
Стало известно, кто возглавит сборную Бельгии после ухода Гарсии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нидерландский специалист Марк ван Боммель вскоре станет новым главным тренером национальной сборной Бельгии, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже полностью согласовали все детали контракта, который будет действовать до лета 2028 года.

Во главе сборной Бельгии Марк ван Боммель сменит Руди Гарсию, который покинул команду после поражения в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года против Испании (1:2).

Последним местом работы Марка ван Боммеля был бельгийский «Антверпен», который он покинул в 2024 году.

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Марк ван Боммель сборная Бельгии по футболу назначение тренера ЧМ-2026 по футболу Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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