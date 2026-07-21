Стародубцева прокомментировала свое присутствие на свадьбе Касаткиной

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева дала официальный комментарий по поводу недавнего пребывания на свадьбе Дарьи Касаткиной и ее партнерши Наталии Забияко.

Праздник прошел в Афинах, Греция. Вместе с Юлией была и украинка Надежда Киченок. На мероприятии также присутствовали российские теннисистки Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова, а также экс-россиянки Арина Родионова, Камилла Рахимова и другие.

Видео со свадьбы и танцы под российскую музыку вызвало волну критики в украинском обществе и медиапространстве.

Юлия написала пост в социальных сетях, объяснив свое пребывание на мероприятии:

«Обычно я не афиширую свою личную жизнь и никогда не буду человеком оправданий, но учитывая, какую огласку приобрела эта тема, было бы неправильно оставить ее без ответа.

Я хочу начать с того, что с самого начала моя поддержка Украины оставалась непреклонной и неизменной. Еще до того, как я получила свою первую позицию в рейтинге WTA или получила хоть какую-нибудь публичную трибуну – когда еще училась в колледже в США, – я открыто выступала на защиту Украины, привлекала внимание к ситуации и помогала другими способами. Я люблю Украину. Люблю нашу культуру, нашу кухню, а больше всего – наших людей. Я искренне верю, что украинцы – невероятные, талантливые, интересные и сильные люди. Украина – мой дом. Так будет всегда.

Я не чувствую необходимости постоянно освещать это в социальных сетях – так же, как не рассказываю о трагедиях и страданиях, выпавших на долю моей семьи. Что мне неприятно в данной ситуации, это когда мне говорят, как я должна себя чувствовать. Я неоднократно и четко выражала свою позицию по поводу войны и надеялась что это было понятно.

В то же время, я никогда не говорила о том, как война коснулась меня и моей семьи, ведь это что-то для меня близкое и личное. Не считая мой страх, как это может поставить моих близких под еще большую угрозу.

Мы все знаем откуда я и что я не могу вернуться домой, потому что мой родной город, Новая Каховка, оккупирован. Дома моих бабушек и дедушек, где я провела большую часть своего детства, были разрушены обстрелами. Мой собственный дом поврежден ракетными обломками, разграблен и непригоден для жизни. Мой дедушка боролся за жизнь, пролежав 15 дней в коме после недавнего удара дрона по автомобилю.

Множество раз моя семья была в шаге от худшего из-за бессмысленных ежедневных атак. Хотелось бы очень подчеркнуть, что я бы никогда не была друзьями с кем-либо, кто в каком-то смысле поддерживает то, что происходит в Украине.

Дарья Касаткина моя подруга и она, одна из очень немногих, кто с первых дней войны осуждала россию и поддерживала Украину.

Кроме того, она недавно взяла австралийское гражданство и больше не выступает за россию. Я хотела разделить с ней этот счастливый день и отпраздновать ее свадьбу. Я понимаю, что есть люди недовольные присутствием отдельных гостей, но я на этой свадьбе была ради своей подруги, а не ради ее гостей.

Я не ищу соболезнования после этого поста. И знаю, что не все меня поймут.

Это обращение – исключительно для людей с добрым сердцем, которым важно понять, кто я. И именно ради них я буду продолжать поддерживать свою страну и с гордостью представлять ее каждый раз, когда буду выходить на корт».