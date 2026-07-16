Стародубцева и Киченок в компании россиянок побывали на свадьбе Касаткиной
Юлия и Надежда, а также шифрованные и не очень нейтралки тусовались на празднике в Афинах
Украинские теннисистки Юлия Стародубцева и Надежда Киченок побывали на свадьбе Дарье Касаткиной и ее партнерши Наталии Забияко.
Праздник прошел в Афинах, Греция. Вместе с Юлией и Надеждой на мероприятии также присутствовали российские теннисистки Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова, а также экс-россиянки Арина Родионова, Камилла Рахимова и другие.
Сама Касаткина, как и Забияко, также родом из россии. Дарья в марте этого года сообщила, что получила австралийское гражданство.
На свадьбе играли песни российских исполнителей, под которые Юлия и Надежда отдыхали. В частности, завирусилось видео под трек «Люби меня, люби», где Юлия и Надежда танцуют рядом с Рахимовой, Павлюченковой и Андреевой.
ВИДЕО. Стародубцева и Киченок в компании россиянок отдыхают под трек «Люби меня, люби»
ФОТО. Стародубцева и Киченок в компании россиянок побывали на свадьбе Касаткиной
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