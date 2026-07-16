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16 июля 2026, 18:11 |
919
4

Стародубцева и Киченок в компании россиянок побывали на свадьбе Касаткиной

Юлия и Надежда, а также шифрованные и не очень нейтралки тусовались на празднике в Афинах

16 июля 2026, 18:11 |
919
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Стародубцева и Киченок в компании россиянок побывали на свадьбе Касаткиной
Юлия Стародубцева и Надежда Киченок
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Украинские теннисистки Юлия Стародубцева и Надежда Киченок побывали на свадьбе Дарье Касаткиной и ее партнерши Наталии Забияко.

Праздник прошел в Афинах, Греция. Вместе с Юлией и Надеждой на мероприятии также присутствовали российские теннисистки Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова, а также экс-россиянки Арина Родионова, Камилла Рахимова и другие.

Сама Касаткина, как и Забияко, также родом из россии. Дарья в марте этого года сообщила, что получила австралийское гражданство.

На свадьбе играли песни российских исполнителей, под которые Юлия и Надежда отдыхали. В частности, завирусилось видео под трек «Люби меня, люби», где Юлия и Надежда танцуют рядом с Рахимовой, Павлюченковой и Андреевой.

ВИДЕО. Стародубцева и Киченок в компании россиянок отдыхают под трек «Люби меня, люби»

ФОТО. Стародубцева и Киченок в компании россиянок побывали на свадьбе Касаткиной

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Юлия Стародубцева Надежда Киченок фото видео lifestyle свадьба Дарья Касаткина Наталья Забияко Анастасия Павлюченкова Мирра Андреева Арина Родионова Камилла Рахимова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Гидко брати участь у такому шоу, та з москалями вдвічі огидніше.
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+3
О, інше діло, тільки не обов'язково з новиною так довго тягнути.
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0
Касаткіна давним-давно єдина з кацпських тенісисток відкрито виступила проти дій рос. армії і навіть громадянство змінила. Тому дайте їй спокій. Гідна жінка, хоч і нетрадиційна.
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-1
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