Украинские теннисистки Юлия Стародубцева и Надежда Киченок побывали на свадьбе Дарье Касаткиной и ее партнерши Наталии Забияко.

Праздник прошел в Афинах, Греция. Вместе с Юлией и Надеждой на мероприятии также присутствовали российские теннисистки Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова, а также экс-россиянки Арина Родионова, Камилла Рахимова и другие.

Сама Касаткина, как и Забияко, также родом из россии. Дарья в марте этого года сообщила, что получила австралийское гражданство.

На свадьбе играли песни российских исполнителей, под которые Юлия и Надежда отдыхали. В частности, завирусилось видео под трек «Люби меня, люби», где Юлия и Надежда танцуют рядом с Рахимовой, Павлюченковой и Андреевой.

ВИДЕО. Стародубцева и Киченок в компании россиянок отдыхают под трек «Люби меня, люби»

ФОТО. Стародубцева и Киченок в компании россиянок побывали на свадьбе Касаткиной