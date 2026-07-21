МИХАЙЛИЧЕНКО: «У Украины очень большие шансы попасть на ЧМ-2030»

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Алексей Михайличенко оценил перспективы национальной команды выйти на ЧМ-2030 под руководством итальянского специалиста Андреа Мальдеры.

«Сейчас я не хочу ничего об этом говорить, потому что, на мой взгляд, на данный момент у нас очень большие шансы пройти. А вот начнём играть в футбол – там и посмотрим», – пояснил он.

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва не смогла пройти отбор на ЧМ-2026, уступив в полуфинале отборочного турнира сборной Швеции (1:3). Последний раз украинцы играли на чемпионате мира в 2006 году.