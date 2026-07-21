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Чемпионат мира
21 июля 2026, 13:03 | Обновлено 21 июля 2026, 13:31
487
0

МИХАЙЛИЧЕНКО: «У Украины очень большие шансы попасть на ЧМ-2030»

Специалист верит в национальную сборную

21 июля 2026, 13:03 | Обновлено 21 июля 2026, 13:31
487
0
МИХАЙЛИЧЕНКО: «У Украины очень большие шансы попасть на ЧМ-2030»
ФК Динамо. Алексей Михайличенко
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Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Алексей Михайличенко оценил перспективы национальной команды выйти на ЧМ-2030 под руководством итальянского специалиста Андреа Мальдеры.

«Сейчас я не хочу ничего об этом говорить, потому что, на мой взгляд, на данный момент у нас очень большие шансы пройти. А вот начнём играть в футбол – там и посмотрим», – пояснил он.

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва не смогла пройти отбор на ЧМ-2026, уступив в полуфинале отборочного турнира сборной Швеции (1:3). Последний раз украинцы играли на чемпионате мира в 2006 году.

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Алексей Михайличенко сборная Украины по футболу ЧМ-2030 по футболу
Андрей Плыгун Источник
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