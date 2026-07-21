Один из лидеров сборной Украины станет тренером после завершения карьеры

Один из ключевых футболистов сборной Украины, полузащитник турецкого «Трабзонспора» Руслан Малиновский намерен попробовать себя в роли тренера после завершения карьеры.

По словам жены игрока Роксаны, они обсуждали, чем будет заниматься ее муж после того, как повесит бутсы на гвоздь и связывают свое будущее с тренерской школой в Италии:

«Сейчас центр нашей жизни остается в Италии. Здесь выросли наши дети, здесь они родились, мы хорошо знаем язык, у нас здесь недвижимость. Сюда переехали и мои родители, которые нам очень помогают.

Кроме того, именно с Италией Руслан связывает свое будущее после завершения карьеры футболиста. Мы уже говорили о том, чем он мог бы заниматься дальше.

Италия для него – это не только страна, где он построил карьеру. Здесь он мог бы учиться на тренера. В Италии одна из сильнейших тренерских школ в мире – Коверчано.

Я бы очень хотела, чтобы он развивался именно в этом направлении. Мне кажется, что Руслан мог бы стать очень хорошим тренером», – призналась Роксана.

Опытный 33-летний футболист после завершения сезона покинул итальянский «Дженоа» и на правах свободного агента перебрался в чемпионат Турции.