Один из лидеров сборной Украины станет тренером после завершения карьеры
Роксана Малиновская рассказала о перспективах своего мужа – полузащитника Руслана Малиновского
Один из ключевых футболистов сборной Украины, полузащитник турецкого «Трабзонспора» Руслан Малиновский намерен попробовать себя в роли тренера после завершения карьеры.
По словам жены игрока Роксаны, они обсуждали, чем будет заниматься ее муж после того, как повесит бутсы на гвоздь и связывают свое будущее с тренерской школой в Италии:
«Сейчас центр нашей жизни остается в Италии. Здесь выросли наши дети, здесь они родились, мы хорошо знаем язык, у нас здесь недвижимость. Сюда переехали и мои родители, которые нам очень помогают.
Кроме того, именно с Италией Руслан связывает свое будущее после завершения карьеры футболиста. Мы уже говорили о том, чем он мог бы заниматься дальше.
Италия для него – это не только страна, где он построил карьеру. Здесь он мог бы учиться на тренера. В Италии одна из сильнейших тренерских школ в мире – Коверчано.
Я бы очень хотела, чтобы он развивался именно в этом направлении. Мне кажется, что Руслан мог бы стать очень хорошим тренером», – призналась Роксана.
Опытный 33-летний футболист после завершения сезона покинул итальянский «Дженоа» и на правах свободного агента перебрался в чемпионат Турции.
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