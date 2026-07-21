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Лига чемпионов
21 июля 2026, 17:23 | Обновлено 21 июля 2026, 17:36
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0

Квалификация Q2 Лиги чемпионов. Кто с кем сыграет в первых матчах

За два дня состоятся первые матчи 2-го квалификационного раунда ЛЧ

21 июля 2026, 17:23 | Обновлено 21 июля 2026, 17:36
203
0
Квалификация Q2 Лиги чемпионов. Кто с кем сыграет в первых матчах
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 7 июля начинается стадия Q2 квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

За два дня состоятся первые матчи 2-го квалификационного раунда (Q2) Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов выступят 28 команд (24 по Пути чемпионов и 4 по Пути представителей лиг), которые распределены на 14 пар.

Победители 2-го раунда квалификации выйдут в Q3 ЛЧ. Команды, проигравшие на стадии Q1 Лиги чемпионов, продолжат выступления в третьем раунде квалификации Q3 Лиги Европы.

Матчи квалификации Q2 Лиги чемпионов пройдут 21/22 и 28/29 июля, поединки Q3 состоятся 4/5 и 11/12 августа, а встречи Q4 запланированы на 18/19 и 25/26 августа.

Донецкий Шахтер, чемпион Украины 2025/26, после ребаланса благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q2. Первые матчи, 21/22 июля 2026

  • 21.07. 19:00. Арарат-Армения (Армения) – Шемрок Роверс (Ирландия)
  • 21.07. 19:00. Иберия 1999 (Грузия) – Слован Братислава (Словакия)
  • 21.07. 19:00. Мьельбю (Швеция) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • 21.07. 19:00. Сабах Баку (Азербайджан) – КуПС (Финляндия)
  • 21.07. 20:00. Орхус (Дания) – Лех Познань (Польша)
  • 21.07. 21:00. Тун (Швейцария) – Динамо Загреб (Хорватия)
  • 21.07. 21:00. Фенербахче (Турция) – Гурник Забже (Польша)
  • 21.07. 21:30. Штурм Грац (Австрия) – Хартс (Шотландия)
  • 21.07. 21:45. КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Кауно Жальгирис (Литва)
  • 21.07. 22:00. Викингур Рейкьявик (Исландия) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)
  • 21.07. 22:00. Ларн (Северная Ирландия) – Црвена Звезда (Сербия)
  • 22.07. 20:00. Омония (Кипр) – Кайрат (Казахстан)
  • 22.07. 20:30. Левски София (Болгария) – Университатя Крайова (Румыния)
  • 22.07. 22:00. Эгнатия (Албания) – Целе (Словения)

Пары 2-го раунда квалификации ЛЧ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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