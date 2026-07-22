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Чемпионат мира
22 июля 2026, 10:31 | Обновлено 22 июля 2026, 11:14
238
0

«Их вытолкали из разряда фаворитов». Федорчук – о неудачниках ЧМ

Известный футбольный эксперт назвал сборные, которые разочаровали на Мундиале

22 июля 2026, 10:31 | Обновлено 22 июля 2026, 11:14
238
0
«Их вытолкали из разряда фаворитов». Федорчук – о неудачниках ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Бразилии
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Многие сборные, которые входили в число фаворитов завершившегося чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, мягко говоря, не оправдали надежд. По крайней мере, так считает тренер, футбольный эксперт Олег Федорчук, который высказал по этому поводу свое мнение в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Прежде всего, меня разочаровала сборная Бразилии, – сказал Федорчук. – Фактически они выступали на своем поле (улыбается), на соседнем континенте. К тому же и наставник у них был именитый, который знает, как добиваться больших побед. Тем более, что бразильцы уже почти четверть века были даже не близки к победе на Мундиале. От них всегда как бы ждешь результата, но как показывает практика, эту сборную постепенно вытолкали из разряда фаворитов.

Второе разочарование турнира – Германия и третье – Нидерланды. Эти сборные не подтвердили ожидания своих болельщиков и специалистов. По крайней мере, Бразилию и Германию, я точно видел не ниже четвертьфинала.

Напомним, что Германия и Нидерланды вылетели на стадии 1/16 финала, проиграв Парагваю и Марокко соответственно. А Бразилия в 1/8-й уступила Норвегии.

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Олег Федорчук ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Германии по футболу сборная Нидерландов по футболу эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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