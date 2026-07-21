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  4. «Лучшее – враг хорошему». Известный эксперт – о прошедшем Мундиале
Чемпионат мира
21 июля 2026, 09:15 |
1308
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«Лучшее – враг хорошему». Известный эксперт – о прошедшем Мундиале

Олег Федорчук расставил акценты по окончании соревнований в США, Канаде и Мексике

21 июля 2026, 09:15 |
1308
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«Лучшее – враг хорошему». Известный эксперт – о прошедшем Мундиале
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте
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Чемпионат мира, который завершился в США, Канаде и Мексике стал первым в истории, когда в турнире приняли участие 48 сборных. Но победу в все равно праздновал один из фаворитов. Этой командой оказалась Испания, которая в финале переиграла Аргентину – 1:0. Об прошедшем Мундиале сайту Sport.ua рассказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Олег Викторович, как вам чемпионата мира?

– Американцы умеют и смогли добавить шоу в соревнования. Это позволило организаторам сделать турнир рентабельным. К тому же на минувшем Мундиале случился редкий случай, когда практически все звезды своих сборных сыграли на хорошем уровне. При этом, кроме Пау Кубарски, я не увидел, кто бы открылся из молодых футболистов. Вот это удивительно. Но в целом чемпионат мира мне понравился. Хотя с точки зрения тренера, к примеру, Лига чемпионов дает больше информации, уровень соревнований там выше. Больше тактики, новинок, поскольку турнир долгосрочный. Это касается и НБА, и НХЛ. Это неоспоримые факты.

А вот по эмоциям и психологическим моментам чемпионат мира, конечно впереди. На таких краткосрочных турнирах на первое место выходит работа наставника, которому в сжатые сроки необходимо сбалансировать не сбалансированных футболистов, которые приезжают из разных команд, в разном состоянии и после тяжелого клубного сезона.

В этом плане мне понравился тренер бельгийцев Руди Гарсия, швейцарцев Мурат Якин, японцев Хадзимэ Мориясу. Неплохо сработал коуч марокканцев Мухамед Уахби. В групповом раунде я восхищался и Маурисио Почеттино. Но первое место, без сомнения, заслуживает Луис де ла Фуэнте, который продемонстрировал высочайший уровень работы. Было видно, что футболисты ему доверяют, а это крайне важный фактор для любого наставника.

– По игре Испания была вне конкуренции?

– Перед чемпионатом они вместе с Францией были, наверное, главными фаворитами. Хотя старт подопечным Луиса де ла Фуэнте не удался (ничья с Кабо-Верде). Но стратегически их наставник правильно распределил усилия на протяжении турнира. А вот французы не смогли выстроить гармонию. Уж слишком высоким у них был перекос в сторону атаки. А вот в переходных фазах, особенно из атаки в оборону, было много недочетов.

Опять же с точки зрения стратегии, выбора тактик и построения игры Испания была вне конкуренции. В этой связи я хочу сказать, что на протяжении последних лет сборная Украины копировала не испанский футбол, а, если можно так сказать, барселонский. Сборная Испании – это не «Барселона». Это прямая противоположность. Прежде всего, это рационализм, баланс, дисциплина, интенсивность.

– Какая из сборных на чемпионате мира вас разочаровала?

– Прежде всего, это сборная Бразилии. Фактически они выступали на своем поле (улыбается), на соседнем континенте. К тому же и наставник у них был именитый, который знает, как добиваться больших побед. Тем более, что бразильцы уже почти четверть века были даже не близки к победе на Мундиале. От них всегда как бы ждешь результата, но как показывает практика, эта сборная постепенно превратилась в разряд не фаворита.

Второе разочарование турнира – Германия и третье – Нидерланды. Эти сборные не подтвердили ожидания своих болельщиков и специалистов. По крайней мере, Бразилию и Германию, я точно видел не ниже четвертьфинала.

– Уже вовсю идут разговоры, что в 2030 году в чемпионате мира примут участие 64 команды. Что скажите по этому поводу?

– Даже самую вкусную пищу, если ее долго употреблять, она надоедает. Уверен, что многие устали от такого количества матчей, как было сейчас. Лучшее – враг хорошему. Пока бы освоить этот формат. А то так можно дойти и до 180 команд. Тогда и квалификационные матчи не нужно будет проводить. Я считаю, что 64 сборные – это перебор. Может, Джанни Инфантино не знает, что отборочный турниры – это тоже чемпионат мира (смеется). Финал – это краткосрочный турнир.

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Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 1
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Як на мене, то це гірший чемпіонат з тих, що мені довелося побачити. Саме футболу будо обмаль, більше шоу. Хоча фифу я розумію. Вони там бабла підняли досить.
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