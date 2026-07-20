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Чемпионат мира
20 июля 2026, 18:00 | Обновлено 20 июля 2026, 18:36
1079
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Испания, Франция и... Кабо-Верде. Маркевич – о прошедшем чемпионате мира

Авторитетный наставник считает, что испанцы выиграли турнир без шансов для соперников

20 июля 2026, 18:00 | Обновлено 20 июля 2026, 18:36
1079
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Испания, Франция и... Кабо-Верде. Маркевич – о прошедшем чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании
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В США, Канаде и Мексике завершился чемпионат мира, в котором победила сборная Испании, переиграв в финале Аргентину – 1:0. Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич проанализировал успех команды Луиса де ла Фуэнте и вспомнил в целом прошедшие соревнования.

– Испания прошла турнир на одном дыхании, причем, без шансов для других команд, – сказал Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – У них наиболее сбалансированный состав, который в каждом поединке демонстрировал высокий уровень игровой дисциплины. Все хотели победить, это было видно по эмоциям футболистов во время матчей. И, естественно, высокое мастерство испанских футболистов сыграло свою роль. Причем, все не чураются черновой работы.

Испания – это тренерская команда. К примеру, посадить на лавку Педри не каждый рискнет. Луису де ла Фуэнте удалось сделать команду без слабых мест. Я не знаю, как можно им забить гол или забрать мяч (улыбается). Разве что какое-то стечение обстоятельств может помочь.

– В финале я думал, что после второго тайма аргентинцы навяжут борьбу, однако необоснованное удаление Фернандеса свело на нет даже теоретические шансы на успех. Разве что неимоверный фарт позволил бы им дотянуть до серии 11-метровых. А там могло произойти все, что угодно.

По качеству игры с ними может сравниться разве что Франция. Но мне кажется, что Дидье Дешам немного не угадал с составом. В матче с испанцами им нужно было насытить среднюю линию, учитывая класс соперника. Как по мне, то финал Франция – Испания стал бы украшением турнира.

Но не только Испанией запомнился минувший чемпионат мира. Меня приятно удивила сборная Кабо-Верде. Я вообще не знал, где находится эта страна (улыбается). А эта команда в своем дебютном выступлении на Мундиале вышла из группы, сыграв вничью с Испанией, а в 1/16-й чуть не сотворила сенсацию в противостоянии с аргентинцами.

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Мирон Маркевич ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Кабо-Верде по футболу Луис де ла Фуэнте Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 1
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Взагалі, Маркевич в футболі розбираэться, але э нюанси, котрих він не розуміє. Справа в тому, що у Франції за останні роки не було сильного тренера, Де Шам - середняк. Окрім того, вони не могли бути в фіналі, бо обидва фіналіста сильніше Франції. 
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