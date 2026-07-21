Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого начудил, что на голову не налезает»
Авторитетный наставник назвал тех, кто разочаровал на минувшем чемпионате мира
В минувший уик-энд завершился чемпионат мира по футболу, который проходил в США, Канаде и Мексике. Напомним, что победу на турнире отпраздновала сборная Испании, которая в финале выиграла у Аргентины со счетом 1:0 (в дополнительное время).
В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua известный отечественный наставник Мирон Маркевич отметил этот успех испанцев, а также сказал, кто его наибольше на Мундиале разочаровал.
– Прежде всего, это Уругвай, – сказал Маркевич. – Стыдно с таким составом не выйти из группы. Конечно, сюда бы я отнес и сборную Германию, которая вылетела в 1/16 финала. И очень разочаровал Томас Тухель в полуфинальном поединке с Аргентиной. Такого начудил во втором тайме, что на голову не налезает.
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