Известный тренер дал совет Григорчуку после выхода Черноморца в УПЛ
Юрий Вирт считает, что «морякам» нужно серьезно усилить состав
Известный украинский тренер Юрий Вирт оценил перспективы одесского Черноморца в Украинской Премьер-лиге, заявив, что «морякам» нужно серьезно усиливать состав.
«Черноморцу, по моему мнению, будет тяжело. Многие опытные игроки ушли, а селекция, очевидно, пока не на том уровне, которого хочет Григорчук. Скорее всего, эта команда будет находиться в зоне вылета в нижней части турнирной таблицы.
Им нужно усиление. Насколько я знаю, они рассчитывают взять футболистов в аренду из топ-клубов. Если же такого усиления не будет, Черноморец будет бороться за выживание», – сказал Вирт.
В прошлом сезоне Черноморец занял второе место в турнирной таблице Первой лиги Украины, что позволило подопечным Романа Григорчука получить путевку в УПЛ.
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