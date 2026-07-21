Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный тренер дал совет Григорчуку после выхода Черноморца в УПЛ
Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 09:21 |
1019
1

Известный тренер дал совет Григорчуку после выхода Черноморца в УПЛ

Юрий Вирт считает, что «морякам» нужно серьезно усилить состав

21 июля 2026, 09:21 |
1019
1 Comments
Известный тренер дал совет Григорчуку после выхода Черноморца в УПЛ
ФК Черноморец
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известный украинский тренер Юрий Вирт оценил перспективы одесского Черноморца в Украинской Премьер-лиге, заявив, что «морякам» нужно серьезно усиливать состав.

«Черноморцу, по моему мнению, будет тяжело. Многие опытные игроки ушли, а селекция, очевидно, пока не на том уровне, которого хочет Григорчук. Скорее всего, эта команда будет находиться в зоне вылета в нижней части турнирной таблицы.

Им нужно усиление. Насколько я знаю, они рассчитывают взять футболистов в аренду из топ-клубов. Если же такого усиления не будет, Черноморец будет бороться за выживание», – сказал Вирт.

В прошлом сезоне Черноморец занял второе место в турнирной таблице Первой лиги Украины, что позволило подопечным Романа Григорчука получить путевку в УПЛ.

По теме:
Защитник Динамо получил травму в матче Лиги Европы. Его ждет операция
«Тебе очень идет Париж». Журналистка Шахтера очаровала своей красотой
«Что ему зачесалось?» Экс-работник Динамо жестко ответил Палкину
Черноморец Одесса Роман Григорчук Юрий Вирт Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА сократили до 4 число возможных соперников Динамо в Q3 Лиги Европы
Футбол | 20 июля 2026, 09:43 12
В УЕФА сократили до 4 число возможных соперников Динамо в Q3 Лиги Европы
В УЕФА сократили до 4 число возможных соперников Динамо в Q3 Лиги Европы

Для жеребьевки 3-го раунда Лиги Европы команды поделены на группы

Сетка 1/4 финала Лиги наций по волейболу. С кем сыграет Украина?
Волейбол | 20 июля 2026, 11:30 12
Сетка 1/4 финала Лиги наций по волейболу. С кем сыграет Украина?
Сетка 1/4 финала Лиги наций по волейболу. С кем сыграет Украина?

Команда Рауля Лосано сыграет против сборной Польши

ФОТО. «Затмила даже футбол». Эффектная ведущая стала звездой финала ЧМ
Футбол | 21.07.2026, 03:07
ФОТО. «Затмила даже футбол». Эффектная ведущая стала звездой финала ЧМ
ФОТО. «Затмила даже футбол». Эффектная ведущая стала звездой финала ЧМ
В Англии нашли человека, из-за которого Аргентина проиграла Испании
Футбол | 21.07.2026, 08:32
В Англии нашли человека, из-за которого Аргентина проиграла Испании
В Англии нашли человека, из-за которого Аргентина проиграла Испании
Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
Футбол | 21.07.2026, 07:57
Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
мда уж
Ответить
0
Популярные новости
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
20.07.2026, 11:00
Футбол
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
20.07.2026, 04:12
Бокс
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
20.07.2026, 09:41 2
Бокс
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
21.07.2026, 07:05
Бокс
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
19.07.2026, 08:13 84
Футбол
Обновлен рейтинг ФИФА после ЧМ-2026. Изменилось место Украины
Обновлен рейтинг ФИФА после ЧМ-2026. Изменилось место Украины
21.07.2026, 06:58 3
Футбол
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
20.07.2026, 01:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем