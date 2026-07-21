Известный тренер дал совет Григорчуку после выхода Черноморца в УПЛ

Известный украинский тренер Юрий Вирт оценил перспективы одесского Черноморца в Украинской Премьер-лиге, заявив, что «морякам» нужно серьезно усиливать состав.

«Черноморцу, по моему мнению, будет тяжело. Многие опытные игроки ушли, а селекция, очевидно, пока не на том уровне, которого хочет Григорчук. Скорее всего, эта команда будет находиться в зоне вылета в нижней части турнирной таблицы.

Им нужно усиление. Насколько я знаю, они рассчитывают взять футболистов в аренду из топ-клубов. Если же такого усиления не будет, Черноморец будет бороться за выживание», – сказал Вирт.

В прошлом сезоне Черноморец занял второе место в турнирной таблице Первой лиги Украины, что позволило подопечным Романа Григорчука получить путевку в УПЛ.