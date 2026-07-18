Украина. Премьер лига18 июля 2026, 08:59 |
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Черноморец хочет арендовать легионера Полесья после выхода в УПЛ
Жоао Виалле ждут в Одессе
18 июля 2026, 08:59 |
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Одесский Черноморец ведет активную трансферную деятельность после выхода в Украинскую Премьер-лигу. «Моряки» планируют существенно изменить состав команды.
По информации источника, в лагере Черноморца должен появиться игрок разрушительного плана с Полесья – руководители клубов близки к соглашению о годовой аренде Жоао Виалле.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб «моряков» стремится получить опорного полузащитника «волков» Борела Томандзото и защитника Дениса Гришкевича, но переговоры пока затягиваются.
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