Черноморец хочет арендовать легионера Полесья после выхода в УПЛ

Одесский Черноморец ведет активную трансферную деятельность после выхода в Украинскую Премьер-лигу. «Моряки» планируют существенно изменить состав команды.

По информации источника, в лагере Черноморца должен появиться игрок разрушительного плана с Полесья – руководители клубов близки к соглашению о годовой аренде Жоао Виалле.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «моряков» стремится получить опорного полузащитника «волков» Борела Томандзото и защитника Дениса Гришкевича, но переговоры пока затягиваются.