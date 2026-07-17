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  4. Футболист Динамо, который не нужен Костюку, присоединился к Оболони
Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 21:21 |
1192
0

Футболист Динамо, который не нужен Костюку, присоединился к Оболони

Стороны договорились о годовой аренде вингера Андрея Маткевича с возможностью выкупа

17 июля 2026, 21:21 |
1192
0
Футболист Динамо, который не нужен Костюку, присоединился к Оболони
ФК Эпицентр. Андрей Маткевич
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Украинский вингер Андрей Маткевич покинул киевское «Динамо» и присоединился к «Оболоне», где уже сыграл первый матч в футболке столичного клуба.

Стороны провели успешные переговоры об аренде 21-летнего футболиста на один сезон с возможностью выкупа. Украинец прибыл в тренировочный лагерь «пивоваров» и приступил к работе под руководством Александра Антоненко.

Маткевич вышел на поле в товарищеской игре против «Чернигова», в которой забил гол, отметился результативной передачей и помог одержать победу со счетом 3:2.

Маткевич не попал в список игроков, который находились в распоряжении главного тренера «Динамо» Игоря Костюка на сборах, поэтому был вынужден искать другие варианты для продолжения карьеры.

В прошлом сезоне вингер играл на правах аренды за луганскую «Зарю» (10 матчей и один гол) и «Эпицентр» (семь матчей). Трансферная стоимость футболиста составляет 200 тысяч.

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Динамо Киев Оболонь Киев Андрей Маткевич трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: UA-Football
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