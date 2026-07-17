Футболист Динамо, который не нужен Костюку, присоединился к Оболони
Стороны договорились о годовой аренде вингера Андрея Маткевича с возможностью выкупа
Украинский вингер Андрей Маткевич покинул киевское «Динамо» и присоединился к «Оболоне», где уже сыграл первый матч в футболке столичного клуба.
Стороны провели успешные переговоры об аренде 21-летнего футболиста на один сезон с возможностью выкупа. Украинец прибыл в тренировочный лагерь «пивоваров» и приступил к работе под руководством Александра Антоненко.
Маткевич вышел на поле в товарищеской игре против «Чернигова», в которой забил гол, отметился результативной передачей и помог одержать победу со счетом 3:2.
Маткевич не попал в список игроков, который находились в распоряжении главного тренера «Динамо» Игоря Костюка на сборах, поэтому был вынужден искать другие варианты для продолжения карьеры.
В прошлом сезоне вингер играл на правах аренды за луганскую «Зарю» (10 матчей и один гол) и «Эпицентр» (семь матчей). Трансферная стоимость футболиста составляет 200 тысяч.
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