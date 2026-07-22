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22 июля 2026, 21:02 |
1981
1

Предатель Тимощук отличился позорным заявлением

Анатолий ждет возвращения «зенита» в еврокубки

22 июля 2026, 21:02 |
1981
1 Comments
Предатель Тимощук отличился позорным заявлением
УАФ. Анатолий Тимощук
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Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук, который после начала полномасштабного вторжения остался работать в России и входит в тренерский штаб «зенита», высказался по поводу возможного возвращения российских клубов в еврокубки.

«Мы понимаем, что за это время потеряли свои позиции в рейтингах. Конечно, для их восстановления понадобится определенное время, но надеемся сделать это максимально быстро. У нас уже был необходимый опыт и статус, поэтому вернуться будет легче, чем начинать все с нуля.

Я считаю, что мы способны достаточно быстро вернуть свои позиции и быть конкурентоспособными в матчах против зарубежных команд», – заявил Тимощук.

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Уже все забыли про эту русню, а спорт.юа снова о нем напомнила.
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