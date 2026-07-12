Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Румынии Даниэль Кирице поделился воспоминаниями о встрече с Анатолием Тимощуком и выразил уверенность, что экс-капитан сборной Украины больше никогда не приедет на родину.

Румынский футболист рассказал, что виделся с Тимощуком в 2025 году на мероприятиях, посвященных 100-летию «зенита», где тот продолжает работать после начала полномасштабной войны.

«Сегодня в Украине его считают предателем. В прошлом году мы встретились на праздновании столетия «зенита». Он устроился в России и в Украину уже никогда не вернётся. В этом я уверен на все сто процентов», – заявил Кирице.