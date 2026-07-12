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12 июля 2026, 20:22 |
4556
4

Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины

Предатель не планирует возвращаться в Украину, сообщил Кирице

12 июля 2026, 20:22 |
4556
4 Comments
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Бывший защитник «Шахтера» и сборной Румынии Даниэль Кирице поделился воспоминаниями о встрече с Анатолием Тимощуком и выразил уверенность, что экс-капитан сборной Украины больше никогда не приедет на родину.

Румынский футболист рассказал, что виделся с Тимощуком в 2025 году на мероприятиях, посвященных 100-летию «зенита», где тот продолжает работать после начала полномасштабной войны.

«Сегодня в Украине его считают предателем. В прошлом году мы встретились на праздновании столетия «зенита». Он устроился в России и в Украину уже никогда не вернётся. В этом я уверен на все сто процентов», – заявил Кирице.

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Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
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Комментарии 4
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Зачем вообще писать об этой конченной гниде?? Быстро удалите эту ветку!
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+1
Не дивно що стаття Олійченка 🤦🏻‍♂️ видали і не ганьбись, клоун. Як не твої вигадані інтриги у заголовках статті і по факту 0, так пишеш про кацапів. 
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0
Ухвалюють рішення на сесіях, зборах, засіданнях і т.п. з голосуванням, а тут правильно буде - вирішив.Тож не пиши всякої "біліберди", писака. А ще краще про того чорта зовсім не згадувати.
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0
А міг би приїхати з інвестиціями...
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0
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